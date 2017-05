Sulmi në Mançester, SHBA, BE dhe NATO angazhim më të madh ndaj terrorizmit

Presidenti i SHBA Donald Trump shprehu ngushëllimet e tij ndaj viktimave të sulmit kamikaz në Mançester arena, në të cilin humbën jetën 22 persona dhe u plagosën 59 të tjerë.

Duke folur pas bisedimeve me presidentin palestinez Mahmoud Abbas në Bethlehem në Bregun Perëndimor, Trump tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë në “solidaritet absolut” me popullin britanik.

Bashkimi Evropian dhe NATO shprehën dhimbjen e tyre ndaj viktimave të sulmit në Britaninë e Madhe.

“Zemra ime është në Manchester këtë natë. Mendimet tona janë me viktimat”, shkroi në Twiter presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, kurse kreu i komisionit të Bashkimit Evropian Jean-Claude Juncker shkroi se sulmi është tentativë për të ndaluar rrugën tonë të jetës, përpjeke për të futur frikë aty ku ka gëzim dhe ndarje aty ku ka bashkim.

Juncker shtoi sulmi do të “forcojë angazhimin e BE për të mposhtur autorët e akteve të tilla të turpshme”.

Presidenti i Parlamentit të BE Antonio Tajani shkroi se “lutjet e tij janë me viktimat dhe familjet e atyre që janë plagosur”. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se NATO qëndron me Mbretërinë e Bashkuar në luftën kundër terrorizmit.

