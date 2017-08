Shokon politikanja, hyn në parlament me burka

Kryetarja e partisë së ekstremit të djathtë të Australisë, One Nation, Pauline Hanson ka tronditur Senatin pasi është shfaqur e veshur me burka.

Senatorja e Queensland, e cila ka kundërshtuar hapur vendosjen e burkës, ka ardhur në parlament me veshjen islame.

Duke iu drejtuar Senatit, Hanson bëri thirrje që qeveria të ndalonte vendosjen e burkës, që mbulon të gjithë fytyrën.

‘Jam shumë e lumtur që ta heq këtë, sepse nuk duhet ti përkasë këtij Parlamenti,”-tha liderja e One Nation, ndërsa hiqte burkën.

Hyrja e Pauline Hanson është shoqëruar nga komente të shumta ndërsa partia e saj përgatitet të paraqesë një mocion për ndalimin e kësaj veshjeje në Australi

Ky veprim i saj ka shkatuar zemërim. Kryetari i qeverisë në Senat e njëkohësisht Prokurori i Përgjithshëm, George Brandis dënoi këtë akt të zonjës Hanson dhe e këshilloi e paralajmëroi që të mos ofendonte grupet fetare.

“Të tallësh atë komunitet, ta lësh në harresë, të tallesh me rrobat e tyre fetare është një gjë e tmerrshme dhe do t’ju kërkoja të reflektonit çfarë keni bërë,” u shpreh Brandis teksa shtoi për senatoren Hanson se ata nuk do të ndalonin burkën në vend.

Në një fjalim emocional, Brandis tha se veprimet e Hanson rrezikojnë të armiqësojnë rreth 500,000 australianë që i përkasin besimit mysliman.

Thirrja e saj për ndalimin e veshjes do të debatohet gjatë ditës së sotme në Senat. Në një deklaratë në internet, ajo tha se nevoja për të ndaluar veshjet që mbulojnë të gjithë fytyrën në publik është një çështje e rëndësishme me të cilën ballafaqohet Australia moderne, raporton BBC.

/Oranews.tv/

