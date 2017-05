Itali - Shkatërrohet baza e kokainës së Ndragesat e ngjashme me të ushtrisë amerikane

Një operacion i ri kundër organizatës mafioze Ndrageta është zhvilluar në Milano.

Policia në këtë qytet në Ros ka arrestuar 21 persona të akuzuar për përfshirjen në trafikun e drogës dhe metodat mafioze.

Hetimi sipas mediave italiane ka prekur veçanërisht familjes Gallave. Në mesin e të arrestuarve janë edhe dy teknikë të aeroportit në Malpensa, të martuar me gra kolumbiane, të cilët kishin planifikuar transportimin e qindrave kilogramëve kokainë nga Kolumbia nëpërmjet një avioni.

Kontrolle janë zhvilluar edhe në qytete të tjera të Italisë, ndërsa janë sekuestruar 245 mijë euro, si dhe 390 mijë euro të fshehura në makinën e një korrieri droge.

Arrestimet kanë nisur që në shtator të vitit 2015 në Bareggio (Milano), kur një person u kap me 30 kg kokainë. Hetimet e thelluara që prej asaj kohe kanë zbuluar bazën e thellë të importit të sasive të mëdha të kokainës.

Udhëheqësi ishte bosi i familjes Gallace, i cili kontrollon zonën Guardavalle (Catanzaro) dhe ka ndikim në Lombardi dhe në Lazio (Anzio dhe Nettuno), duke sjellë sasi të mëdha të kokainës nga Amerikan Latine përmes njerëzve me dokumente të “pastra”, ndaj të cilëve ka pagesa të rregullta mujore.

Baza kryesore ishte në Arluno, në një kompleks apartamentesh të mbledhura rreth një obusi, vendi strategjik për të zhvilluar takimet dhe për të grumbulluar kokainë. Qasja bëhet nëpërmjet një rruge të ngushtë në fund. Emri i operacionit “Area 51” e mori pikërisht për shkak të zonës, e ngjashme me një zonë ushtarake amerikane në shkretëtirën e Nevadës e njohur për nivelin e lartë të fshehtësisë.

Për të komunikuar me njëri-tjetrin, anëtarët përdornin telefonat BlackBerry, ku përmbajtja e komunikimit mund të fshihet.

Banda kishte kryer një marrëveshje për të importuar një sasi të madhe kokaine, ndoshta nga Kolumbia. Për këtë, në Spanjë ishte dorëzuar një shumë prej 1 mln e 250 mijë euro para të gatshme për tek kartelet kolumbiane, shkruan “Corriere”

Transporti do të bëhej me aeroplan fal dy teknikëve të arrestuar, për të cilët ishin paguar paraprakisht me nga 3 mijë euro.



