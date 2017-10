SHBA pezullon dhënien e vizave jo-emigruese për Turqinë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ankara thotë se po pezullon, me efekt të menjëhershëm, të gjitha shërbimet e vizave jo emigruese me Turqinë. Çfarë do të thotë kjo? Shtetet e Bashkuara nuk japin më viza diplomatike për personalitetet turke.

Masa e paralajmëruar të dielën bën me dije se nuk do t’u jepen viza turqve që kanë planifikuar vizita në SHBA.

Një deklaratë e lëshuar nga misioni i SHBA në kryeqytetin turk tha se ngjarjet e kohëve të fundit kishin detyruar qeverinë e SHBA.-së të rivlerësojë angazhimin e Ankarasë për sigurinë e objekteve dhe stafit amerikan.

Në deklaratë po ashtu thuhet se, “për të minimizuar numrin e vizitorëve në ambasadë dhe konsullata ndërsa vazhdon ky vlerësim, efektivisht menjëherë pezullohen të gjitha shërbimet për viza jo-emigrimi në të gjitha objektet diplomatike amerikane në Turqi.”

Ky veprim vjen pak ditë pas arrestimit të një punonjësi të konsullatës amerikane në Stamboll nën akuzën se ka lidhje të dyshuar me klerikun mysliman Fetullah Gulen, i cili jeton në ShHBA dhe që akuzohet nga qeveria turke si orkestrues i grushtit të dështuar të shtetit korrikun e vitit të kaluar.

Gulen ka mohuar kategorikisht çdo përfshirje, duke akuzuar Erdoganin se qëndron pas skenarit për të forcuar pozitat e tij të pushtetit.

Uashingtoni tha se ishte “thellësisht i shqetësuar” nga arrestimi i punonjësit.

