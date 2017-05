Rusia prezanton armën ekstreme të të gjitha terreneve e kushteve atmosferike

Rusia ka prezantuar në paradën e sotme në Sheshin e Kuq të Moskës edhe sistemin e avancuar anti-raketor “Tunguska”, i cili është një nga armët më të shpejta. Kanalet e saj të dyfishta rreth 30 mm kanë një shkallë të kombinuar të zjarrit prej 5 mijë copësh në minutë.

Tunguska M-1, është një armë me vetëlëvizje me armë sipërfaqësore dhe sistem raketash. Ajo është projektuar për të siguruar mbrojtje gjatë natës dhe ditës dhe në të gjitha kushtet atmosferike, kundër avionëve të vegjël fluturuese, helikopterëve dhe raketave lundruese.

Për më tepër, ajo mund të bëjë gjithçka ndërkohë që është në lëvizje.

Kanalet e dyfishtë të “Tunguska” kanë një shpejtësi prej 960 metra për sekondë.

Gjuajtjet bëhen në varësi nga synimi dhe distanca midis 1.2 dhe 4.0 kilometra dhe me një lartësi prej rreth 3 km.

Tunguska ka dy mënyra primare funksionimi, radar dhe optik. Me radar, mund të vërë në shënjestër objektiva deri në 25 km larg.

Megjithatë, ajo është projektuar kryesisht si një sistem anti-ajror. Tunguska është po aq vdekjeprurës ndaj objektivave tokësor me “kthetrat” e saj të dyfishtë të zjarrit, duke i lënë armiqve shumë pak shanse për të mbijetuar.

Shkatërrimi i garantuar

Tunguska përdor raketën e përmirësuar 9M311-M1 me dy faza, e cila ka një shtrirje në rritje deri në 10 kilometra dhe një lartësi prej 3.5 kilometrash dhe një shpejtësi prej 900 metra në sekondë.

Udhëzimi kryhet nga radari, i cili transmeton vazhdimisht për objektivat dhe nëpërmjet kompjuterit prodhohen komandat hedhëse për armët ose korrigjimet e trajektores për raketat.

“9M311” gjithashtu mund të shmangë objektivat e ulëta të fluturimit. Ekspertët ushtarakë thonë se me sistemet e Tunguska në vend gjatë sulmit të fundit raketor amerikan në Siri, baza ajrore do të mbetet e paprekur.

Për të gjitha terrenet dhe kushtet e motit

Arma mund të funksionojë në një zonë me lagështi deri në 98 për qind dhe temperatura prej 50 gradësh nën zero e deri në 65 gradë, duke e bërë ideale për vende me kushte ekstreme të motit si Siberia apo India. Ajo që ka tërhequr vëmendjen e ekspertëve ishte pikërisht sistemi mbrojtës anti-ajror, i cili është dizenjuar për t’u përdorur në temperatura nën zero në rajonin polar të Arktikut.

Sipas njohësve të kësaj fushe, Kremlini me lëvizjen e fundit ka treguar muskujt përballë rivalëve të Shteteve të Bashkuara, Kanadasë dhe Norvegjisë, në një zonë e cila mendohet të ketë pasuri të shumta natyrore.

I pranishëm në ceremoni ishte edhe Presidenti i vendit, Vladimir Putin, i cili në fjalën e tij, shprehu ngushëllime për 20 milionë rusë që humbën jetën gjatë Luftës së Dytë Botërore. Sa i përket situatës aktuale, lideri i Kremlinit nënvizoi se Rusia nuk do të lejojë askënd që të dominojë mbi popullin e saj.

