Lufta kundër korrupsionit - Rumani, mbi 500.000 njerëz sërish në rrugë kundër qeverisë

Pavarësisht se qeveria pranoi të tërhiqte dekretin, i cili parashikonte faljen e zyrtarëve të lartë të dënuar për korrupsion, qytetarët e Rumanisë kanë protestuar sërish në sheshin kryesor të Bukureshtin, për të disatën ditë radhazi, në shenjë kundërshtie ndaj klasës së korruptuar politike.

Në bazë të të dhënave që erdhën nga burimet zyrtare të Policisë, numri total i personave që dolën në rrugët kryesore ka qenë afro 500.000.

Demonstruesit kanë kërkesa të ndryshme, teksa jo pak prej tyre kanë kërkuar edhe dorëheqjen e Kryeministrit të vendit, Sorin Grindanu. Ekspertët kanë bërë të ditur se këto janë protestat më të mëdha të regjistruara në vend që prej rënies së komunizmit në vitin 1989. Një moment që tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare, ishte edhe casti kur qytetarët ndezën njëkohësisht dritat e smartphonëve të tyre, duke krijuar një pamje të tillë.

Gjatë protestave, qytetarët mbajtën në duar pankarta me mbishkrime të ndryshme, ku theksoheshin në përgjithësi pakënaqësitë e tyre në raport me qeverinë. Ndonëse është një vend anëtar i Bashkimit Evropian që prej vitit 2007, Rumania vijon të ketë një sërë problemesh të brendshme, ku një ndër to është niveli i lartë i korrupsionit.

Dekreti që u propozua dy javë më parë nga qeveria u prit me kritika të ashpra jo vetëm nga qytetarët që protestuan në sheshe, por edhe nga zyrtarët e Brukselit. Bashkimi Evropian u shpreh se nëse do të hynte në fuqi, nisma do të shënonte një hap prapa në luftën kundër-korrupsionit.



/Ora News/

