Rreth 20 persona janë plagosur pasi barriera e sigurisë në një stadium është rrëzuar gjatë një ndeshje futbolli. Dhjetëra tifozë që po festonin për golin e Fode-Ballo Toure gjatë minutës 15 në stadiumin ‘Licorne’ u rrëzuan në tokë.

Mediat e huaja kanë raportuar se të paktën 3 persona janë në gjendje kritike. Tifozët janë dërguar me urgjencë në spital dhe ndeshja Amiens-Lille është pezulluar pas incidentit.

Pamjet e ngjarjes janë publikuar në Twitter dhe tregojnë fansat që hidhen sipër njëri-tjetrin. Shumë persona dhe zyrtarë janë parë që shkonin me nxitim për ti ndihmuar.

#BREAKING: 18 football fans injured with three in serious condition after barrier collapsed during Amiens v Lille pic.twitter.com/G3rVxAl7gD

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2017