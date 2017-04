Rrëzohet avioni më i shpejtë supersonik MiG-31 i forcave ruse

Një aeroplan ushtarak rus MiG-31 është rrëzuar në Republikën ruse Buryatia në Serbinë Perëndimore.

Të dy pilotët arritën të mbijetonin pasi u hodhën me parashutë, tha Ministria ruse e Mbrojtjes, duke shtuar se jeta e tyre nuk është në rrezik.

Incidenti ndodhi pasi avioni po zhvillonte një fluturim trajnimi mbi aeroportin Telemba. Një helikopter është dërguar si pjesë e operacionit të kërkim-shpëtimit në zonë.

“Aeroplani u rrëzua në një vend të shkretë. Të dy pilotët u nxorën. Pilotët janë gjetur shpejt, nuk ka rrezik për jetën e tyre “, tha Ministria e Mbrojtjes ruse në një deklaratë, cituar nga RIA Novosti.

Ndërhyrësi supersonik i MiG-31 i Forcave Ajrore Ruse është avioni më i shpejtë në botë sot.

Me një lartësi maksimale prej 30,000 metrash, ajo mund të shuajë edhe satelitë me orbitë të ulëta dhe gjithashtu mund të kapë objektiva që fluturojnë me shpejtësi deri në pesë herë me shpejtësinë e zërit.

Në vitin 2016, interceptorët MiG-31 morën pjesë në stërvitjet e Forcave Ajrore të Flotës së Paqësorit mbi Kamçatka në Lindjen e Largët të Rusisë.

/Ora News.tv/

