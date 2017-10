Gjigandi i minierave - Rio Tinto akuzohet për mashtrim nga autoritetet amerikane

Gjigandi britanik-australian i minierave Rio Tinto dhe dy ish drejtuesit e tij janë vënë në hetim për mashtrim në SHBA, nën akuzën se kanë fshehur humbjet duke rritur vlerën e aseteve afrikane të qymyrit.

Ai bleu pasuritë e Mozambikut në vitin 2011 për 3.7 miliardë dollarë dhe i shiti disa vjet më vonë për 50 milion dollarë.

Kompania minerare ka thënë se do të “mbrojë fuqishëm” akuzat.

Firma u gjobit gjithashtu 27 milionë paund nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar për shkeljen e rregullave të zbulimit mbi blerjen e thëngjillit afrikan.

Veprimet e SHBA dhe të Mbretërisë së Bashkuar kanë të bëjnë me investimin e Mozambikut të bërë nga firma e minierave gjashtë vjet më parë.

Një padi e ngritur në SHBA akuzon Rio Tinto, ish-shefin ekzekutiv Thomas Albanese dhe ish-shefin e tij financiar Guy Elliott për dështimin e ndjekjes së standardeve të kontabilitetit dhe politikave të kompanisë për të vlerësuar dhe regjistruar me saktësi pasuritë.

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim argumenton se shumë shpejt pas përfundimit të marrëveshjes, Rio Tinto mësoi se projektet do të prodhonin më pak qymyr dhe me një sasi më të vogël se sa pritej.

“Drejtuesit e lartë të Rio Tinto thanë se shkelën detyrimet e tyre të zbulimit dhe detyrat e korporatave duke fshehur nga bordi, auditori dhe investitorët e tyre faktin vendimtar se një transaksion me shumë miliardë dollarë ishte një dështim”, tha bashkëdrejtori i Divizionit të Zbatimit të KSHZ-së Stephanie Avakian në një deklaratë .

Përmes mashtrimit, minatori anglo-australian, një nga më të mëdhenjtë në botë, ishte në gjendje të rriste 5.5 miliard dollarë nga investitorët amerikanë, tha KSHZ.

Rio Tinto tha se “synon të mbrojë fuqishëm veten kundër këtyre akuzave”.

Firma shtoi në një deklaratë se beson se “rasti i SEC është i pajustifikuar dhe se kur të gjitha faktet të shqyrtohen nga gjykata, ose nëse është e nevojshme nga një juri, pretendimet e KSHZ-së do të refuzohen”.

