SHBA-Rusi në garë bërthamore?! - Putin: Jemi shteti më i fortë për nga armatimi nuklear

‘Rusia është vendi më i fuqishëm kur flitet për armët bërthamore’, ka qënë kjo deklarata e Presidentit Vladimit Putin, i cili shtoi se vendi është i gatshëm që të përballet me çdo agresor të huaj. Lideri i Kremlinit komentoi edhe për deklaratën e Trump, i cili bëri thirrje për shtim të kapaciteteve nukleare, duke u shprehur se nuk shihte asgjë të veçantë në këtë prononcim të Presidentit të ardhshëm amerikan. Putin tha gjithashtu se është i gatshëm që të zhvillojë një vizitë zyrtare në Uashington në rast se do të marrë një ftesë nga Donald Trump.

Vetëm një ditë pasi Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump bëri thirrje për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes bërthamore, lideri i Kremlinit, Vladimir Putin, ka deklaruar se aktualisht Rusia mbetet vendi më i fuqishëm në këtë teknologji armësh dhe se është gati që të përballet me çdo shtet që mund të shfaqë tendenca agresore.

Kreu i shtetit rus u shpreh se tërheqja e njëanshme e Shteteve të Bashkuara nga Traktati Kundër Rraketave-Balistike në vitin 2001, i ka hapur rrugën një gare të re për armët nukleare.

Megjithatë, kur u pyet në mënyrë të drejtpërdrejtë në lidhje me marëdhënien që do të krijojë më Shtetet e Bashkuara, Putin u shpreh se nuk e habit thirrja e Trump për forcimin e kapaciteteve në fushën bërthamore, duke e cilësuar këtë deklaratë si dicka mjaft normale.

Aktualisht Rusia dhe SHBA mbeten dy vendet me më shumë armatim bërthamor, me respektivisht 7.300 dhe 7.100 mbushje nukleare secila. Megjithatë, pavarësisht kësaj epërsie të lehtë në rraketa, ekspertët gjykojnë se SHBA mbetet një hap më përpara për shkak të sistemeve më të mira të lancimit.

Vladimit Putin foli më gjerësisht në lidhje me bashkëpunimit që do të ketë me Trump pasi ky i fundit të marrë zyrën, teksa u shpreh se është i gatshëm të kryejë një vizitë zyrtare në Uashington, nëse do të marrë një ftesë nga ana e Presidentit të ardhshëm amerikan.

Sa i përket suksesit të Trump në garën presidenciale, lideri i Kremlinit u shpreh se ky skenar ishte surprizues për shumë vende, por jo për Rusinë.

Megjithatë, ai mohoi çdo akuzë për ndërhyrje të qeverisë ruse në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara.

Putin theksoi se këto akuza janë të pabaza dhe kanë për qëllim të zhvendosin vëmendjen nga çështjet më të ndjeshme që ka aktualisht në botë.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter