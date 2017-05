Dhjetëra protestues kanë dalë në rrugët e Parisit pas zgjedhjet së Emmanuel Macron si President i ri i Francës.

Policia franceze ka përdorur gaz lotsjellës kundër tyre në rrugët e Parisit, siç transmeton tv shtetëror rus “Russia Today”.

Protestuesit thuhet se kanë hedhur shishe në drejtim të policisë.

Sipas një korrespondenti të Le Figaro, rreth 300 protestues ishin mbledhur në lagjen “Ménilmontant” në Parisin lindor.

Starting to see demo turn towards violence. Police responding with teargas #Presidentielle2017 pic.twitter.com/8cmMBoOR3k

— Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) May 7, 2017