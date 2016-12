Pistoleta e Anis Amri e njëjta me atë që qëlloi për vdekje shoferin polak

Sipas policisë italiane, pistoleta e kalibrit 22 me të cilën Anis Amri ka hapur zjarr ndaj patrullës së policisë italiane në komunën Sesto San Giovanni është e njëjta me të cilën ai ka qëlluar për vdekje shoferin polak të automjetit TIR, me të cilin shkaktoi vdekjen e 12 personave e plagosjen e 48 personave të tjerë.

Sipas policisë italiane Anis Amri është identifikuar falë analizave të shenjave dixhitale të gishtërinjve, por dhe analizave specifike të kryera nga policia shkencore.

/Ora News/

