Kongresi i Partisë Komuniste - Pekini mban samitin më të rëndësishëm politik, pritet rikonfirmimi i Xi Jinping

Partia Komuniste e Kinës ka nisur punimet në samitin ku do të përcaktohet udhëheqësi dhe qasja politike e vendit në 5 vitet e ardhshme. Punimet e këtij kongresi pritet të përfundojnë javën e ardhshme, ndërkohë që presidenti Xi Jinping pritet të mbetet udhëheqës i Partisë Komuniste.

Nën masa të larta sigurie, Partia Komuniste e Kinës ka filluar punimet në kongresin politik më të madh të vendit.

Samiti me dyer të mbyllura, që zhvillohet çdo 5 vjet, përcakton kush do të udhëheqë Kinën dhe drejtimin që vendi do të marrë në smandatin e ardhshëm.

Presidenti Xi Jinping, i cili u shpall lider në vitin 2012, ka konsoliduar pushtetin e tij dhe pritet të mbetet udhëheqës i partisë.

Kongresi që gjithashtu vendos për një udhërrëfyes për Kinën për 5 vitet e ardhshme, pritet të përfundojë punimet javën e ardhshme.

Pak pas përfundimit të kongresit, partia pritet të zbulojë anëtarët e rinj të trupit vendimmarrës të Kinës dhe Komitetit të Përhershëm të Byrosë Politike që do të drejtojë vendin.

Presidenti Xi Jinping i është adresuar më shumë se 2.000 delegatëve pjesëmarrës në këtë kongres, në një fjalim mëse tre orësh.

Kreu i Shtetit listoi arritjet më të fundit të vendit, ndërsa theksoi se vendi nuk duhet të kopjojë modele politike të huaja, pasi Kina ka arritur të bëhet një fuqi e madhe botërore falë socializmit me tipare kineze.

/Oranews.tv/

