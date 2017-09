Bregu jugor i Meksikës është tronditur nga një tërmet me magnitudë 8,1 që ka lënë të vrarë të paktën 5 persona. Lëkundje të fuqishme janë ndjerë edhe në Guatemala, ku është raportuar një prej viktimave. Autoritetet kanë lëshuar paralajmërim për tsunami në Amerikën qendrore, ndërkohë që Meksika kërcënohet edhe nga Uragani Katia.

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 8.1 ka goditur brigjet jugore të Meksikës, duke vrarë të paktën 5 persona.

Epiqendra ishte rreth 87 km në jug-perëndim të shtetit meksikan të Chiapas dhe me një thellësi 70 km, sipas Agjensisë së Mbikëqyrjes Gjeologjike të Shteteve të Bashkuara.

Lëkundjet janë ndjerë deri në qytetin e Meksikos dhe gjithashtu në Guatemala, ku Presidenti i vendi ka konfirmuar një viktimë. Autoritetet kanë lëshuar një paralajmërim për tsunami për Meksikën, Guatemalën, El Salvadorin, Kosta Rikën, Nikaraguan, Panamanë dhe Hondurasin.

Ndërkaq, për bregun perëndimor të Shteteve të Bashkuara nuk është lëshuar asnjë paralajmërim i tillë.

Një seri tronditjesh me magnitudë nga 4.9 në 5.7 u raportuan pas tërmetit të fuqishëm pranë bregut meksikan.

Në kryeqytet është raportuar për ndërprerje të energjisë në disa zona, por nuk ka konfirmime për dëme madhore.

Banorët kanë treguar momentet e panikut, teksa janë shprehur se këto ishin tronditjet më të mëdha që ata kanë përjetuar.

Presidenti meksikan, Enrique Pena Nieto, deklaroi përmes Twitter-it se ai është në kontakt me Qendrën për Parandalimin e Fatkeqësive.

Kjo qendër konfirmoi se tërmeti ishte më i fuqishmi që ka tronditur Meksikën që prej vitit 1985.

Ndërkaq, bregu lindor i Meksikës gjithashtu është nën kërcënimin e Uraganit Katia.

Kjo stuhi e kategorisë së parë ka sjellë erëra me shpejtësi deri në 140 km/h, sipas Qendrës Kombëtare të Uraganëve.

