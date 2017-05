NATO nis stërvitjen me shkallë të gjerë në vendet baltike pranë Rusisë

Ndërsa shtetet baltike në bashkëpunim me NATO-n kanë përfunduar ciklin e ushtrimeve të mëparshme ushtarake afër kufijve rusë, Aleanca ka nisur të ashtuquajturat stërvitje “Sabre Strike 17” me vende si Estonia, Letonia, Lituania dhe Polonia.

Udhëheqësit e bllokut ushtarak të NATO-s kanë rënë dakord të vendosin katër batalione shumëkombëshe në Poloni, si dhe në Estoni, Lituani dhe Letoni në korrik të vitit të kaluar, me qëllimin për të penguar “agresionin potencial rus”.

Tani, të katër grupet e reja të luftës do të marrin pjesë në stërvitjet katërjavore (28 maj-24 qershor), për të forcuar bashkëpunimin midis ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe 19 shteteve të tjera që marrin pjesë në stërvitje.

“Objektivi kryesor i stërvitjes do të jetë trajnimi dhe ushtrimi i Grupeve të Betejës të Prezencës së Forcave të Përparuara të NATO-s (EFP) me fokus në nxitjen e ndërveprueshmërisë me aleatët dhe partnerët rajonalë dhe përmirësimin e aftësive të përbashkëta operacionale në misione të ndryshme”, tha ushtria amerikane në një deklaratë .

Stërvitja në shkallë të gjerë do të përfshijë stërvitjet e sulmit në amfibë në Letoni, ushtrime të gjalla të zjarrit në Poloni dhe Lituani dhe një sulm ajror i shoqëruar me një kalim lumi nga marinsat Mbretërorë Britanikë në kufirin Poloni-Lituani.

Në Poloni të premten, grupi luftarak ndërkombëtar i NATO-s mbaroi stërvitjet ‘Puma 17’ pranë qytetit verilindor të Orzysz. Rreth 2,500 trupa, përfshirë një batalion të NATO-s, morën pjesë në stërvitjet ushtarake që praktikuan përfshirjen në një skenar të ashtuquajtur “luftë hibride” për të penguar kërcënimin gjithëpërfshirës të Rusisë.

Skuadrat e ushtarëve të NATO-s kryen stërvitje duke përdorur tanke polake PT-91, automjete luftarake BMP-1, modele amerikane të transportuesve të personelit të blinduar të Stryker dhe helikopterë ushtarak rus Mi-24.

Ky ishte stërvitja e parë e përbashkët me batalionin shumëkombësh të NATO-s i cili mbërriti në Orzysz në pranverë.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter