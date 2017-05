Boston - Momenti dramatik kur vajza rrëzohet në shina pak para se të kalojë treni

Një moment dramatik dhe i frikshëm për jetën e një vajze 18 vjeçare e cila humbi ndjenjat dhe ra në shinat e metrosë së Bostonit.

Momenti u filmua nga kamerat në stacionin South Street të mërkurën në mbrëmje.

Kamerat e sigurisë filmuan momentin kur vajza humb ndjenjat e rrëzohet pak minuta para se të kalonte treni në ato shina.

Disa udhëtarë që prisnin trenin zbritën dhe e ndihmuan për ta larguar nga shinat

Në një intervistë për CBS Boston, Anija Lender falenderon ata që e shpëtuan për kurajon që patën duke zbritur në shina për ta ndihmuar ti shpëtonte vdekjes, një kurajo, të cilën siç thotë ajo, nuk e di nëse do e kishte pasur vetë.

“Jam shumë e lumtur që njerëzit më ndihmuan. Nëse do të isha unë në vendin e tyre do kisha frikë të zbrisja në shina duke ditur se treni ishte kaq afër. “Unë besoj në Zot dhe vërtet Zoti ishte me mua në ato momente” thotë ajo

