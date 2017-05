Luftë mes tifozerive, shokohet Roma

Një ngjarje e pazakontë ka shokuar banorët e qytetit të Romës. Rreth mesnatës manikinë të veshur me uniformat e skuadrës së Romës janë varur në urën e këmbësorëve përballë Koloseut me një parrullë gjigande ku shkruhej “Një këshillë pa ofendim… Flini me drita ndezur!”

Një skenë kërcënuese dhe e frikshme që ka tërhequr menjëherë vëmëndjen e banorëve të zonës por dhe të kalimtarëve të rastit.

Mes manikinëve të varur dalloheshin fanellat e lojtarëve të njohur të skuadrës së Romës si De Rossi, Nainggolan e Salah.

Ende nuk dihet se kush e ka arkitektuar një skenë të tillë edhe pse mendohet se dy janë hipotezat më të mundshme; ose dueli historik mes tifozerive të dy skuadrave të Romës, AS Roma e Lazio; ose janë tifozat e Romës të zhgënjyer nga një sezion kampionati që arriti kulmin me humbjen e derbit me Lazion.

Ndërkohë autoritetet italiane kanë nisur hetimet mbi këtë ngjarje ndërsa banorët e Romës janë të preokupuar mbi mënyrën e realizmit të një skene të tillë në një zonë nën rregullat e sigurisë së lartë.

Zona e Koloseut kontrollohet 24 orë në ditë jo vetëm nga forcat e policisë italiane dhe ajo rrugore por dhe nga forcat e ushtrisë.

/Oranews.tv/

