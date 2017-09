“Lufta SHBA-Kore e Veriut me mundësi reale dhe me mijëra të vdekur”

Një luftë midis Koresë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara tani është një “mundësi reale”, dhe ka të ngjarë të rezultojë në mijëra njerëz të vrarë ose të plagosur..

Lufta midis dy vendeve ka gjasa të përfshijë një pushtim të plotë në shkallë të Koresë së Veriut dhe kjo luftë nuk do të ishte as “kirurgjike e as shkurtër”, tha në një raport Instituti i Shërbimeve Mbretërore të Bashkuara (Rusi).

Në rast të një sulmi nga secili vend, Britania e Madhe do të kishte vetëm disa orë “më së shumti” për të vendosur se si t’i përgjigjet, shton raporti.

Analiza shqetësuese, e shkruar nga drejtori i përgjithshëm në Rusi, Malcolm Chalmers, thotë se një luftë mund të nxitet nga Uashingtoni ose Pheniani, por paralajmëron se një veprim rreziku në rritje mund të merret nga Donald Trump për “zgjidhjen” e çështjes “më shpejt se sa më vonë “.

“Lufta është tani një mundësi reale,” thotë raporti. “Me Korenë e Veriut që bën përparim të shpejtë në programet e saj raketore dhe bërthamore, koha nuk është në anën e diplomacisë”.

Paralajmërimi vjen pasi Ministri i Jashtëm i Koresë së Veriut, Ri Yong-ho, pohoi se Shtetet e Bashkuara kishin bërë deklaratë lufte kundër tyre dhe se regjimi i Kim Jong Un, “nuk do të jetë i gjatë”, sipas Presidentit Trump.

Koreja e Veriut ka lëvizur avionët ushtarakë në bregun e saj lindor dhe ka filluar të rrisë mbrojtjen.

Pheniani gjithashtu kërcënoi të shfarosë bombarduesit amerikanë që fluturojnë pranë gadishullit Korean “edhe kur ata nuk janë brenda kufirit të hapësirës ajrore të vendit tonë”.

Retorika armiqësore në mes të dy vendeve ka arritur nivele të reja, pasi dy liderët gjithnjë e më shumë tregtojnë kërcënime dhe fyerje personale.

Trump javën e kaluar hodhi poshtë kërkesën për një deklaratë lufte, por paralajmëroi se SHBA ishte e detyruar të mbrohej vetë, nëse nuk do të kishte zgjidhje tjetër veçse të shkatërronte totalisht Korenë e Veriut, një vend prej 26 milionë banorësh.

Trump ka përshkruar në mënyrë të përsëritur Z. Kim si “njeri me raketa”.

Në përgjigje, Z. Kim lëshoi ​​një deklaratë personale të paparë, në të cilën ai u zotua të “zbutë me zjarr, zjarrin e SHBA-ve”.

/Ora News.tv/

