“Le të ndalojmë Brukselin”, kryeministri hungarez thirret nga PPE

Lidhur me bisedimet për ligjin e arsimit në Hungari dhe rreth çështjes së ashtuquajtur ‘Le të ndalojmë Brukselin’ kryeministri hungarez u thirr nga PPE për të diskutuar nga afër këto çështje. Presidenti i PPE Joseph Daul tha se presidenca e PPE-së dërgoi një mesazh të qartë për kryeministrin hungarez, Orban dhe partinë së tij Fidesz se nuk do të pranonte asnjë shkelje të lirive bazë dhe të shtetit të së drejtës. Sipas Daul, “PPE ka përdorur gjithmonë dialogun si mënyra më e mirë për të komunikuar me anëtarët e saj dhe për të kapërcyer diferencat mes tyre. Gjatë këtyre javëve të fundit, PPE kanë mbajtur linja të hapura të komunikimit me udhëheqjen e partisë Fideszit, por gjithashtu është mbështetur te komisioni për të siguruar që Shtetet Anëtare të BE-së të jenë në pajtim me traktatet e BE. Pas vlerësimit të Komisionit dhe rezultatit të shkëmbimit të PPE me shoqërinë civile hungareze dhe përfaqësuesit e bashkësisë akademike, kemi ardhur në përfundimin se vetëm dialogu nuk mjafton”, tha Presidenti i Partive Popullore Europiane.

PPE beson se OJQ-të janë pjesë përbërëse e çdo demokracie të shëndetshme, që ata përfaqësojnë shoqërinë civile dhe se ato duhet të respektohen. PPE gjithashtu u ka bërë të qartë partnerëve tanë hungarezë se retorika e ashpër kundër BE-së për konsultimin ‘Le të ndalojmë Brukselin’ është e papranueshme. Sulmet e vazhdueshme në Evropë, të cilat Fidesz ka nisur prej vitesh, kanë arritur një nivel që nuk mund të tolerojmë. Ky konsultim ka qenë thellësisht mashtrues. Bashkimi Evropian u themelua nga përfaqësuesit vizionarë të PPE-së dhe bindjet tona janë thellësisht pro-evropiane”, ishin fjalët e Daul.

