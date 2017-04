Presidencialet - Le Pen shpall fitoren: Përfaqësojmë “alternativën e madhe” të Francës

Drejtuesja e partisë së ekstremit të djathtë, Marine Le Pen ka shpallur fitoren në garën presidenciale të raundit të parë dhe thotë se Partia e Frontit Nacional do të përfaqësojë “alternativën e madhe” për popullin francez.

Me një buzëqeshje në fytyrë, siç shkruan AFP, Le ka qëndruar para një turme mbështetësit dhe është zotuar se do të hapë një debat të nevojshëm mbi globalizmin. Fjalimi i saj u mbyll me himnin kombëtar të Francës.

Le Pen ka bërë fushatë për të lënë Bashkimin Evropian, për të mbrojtur kufijtë e Francës, për të ndalur emigracionin dhe për të dëbuar ekstremistët islamikë.

Suksesi i saj, së bashku me atë të sapo dalë në skenë Emmanuel Macron, i pari i renditur në zgjedhjet e sotme, sjellin dy kandidatë të pazakontë në zgjedhjet e raundit të dytë të 7 majit në historinë e Francës.

/Ora News.tv/

