Francë - Le Pen premton taksë për punëtorët e huaj

Liderja e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen ka premtuar futjen e një takse të re për të gjithë personat e huaj të cilët duan të punojnë.

“Ne do të aplikojmë dhe do të kemi prioritet kombëtar mbi punësimin një taksë shtesë për të gjithë kontratat e reja për punonjësit e huaj” tha Le Pen për gazetën Le Monde.

“Në këtë mënyrë një pjesë e personave do të kërkojnë të largohen sepse Franca nuk do të nxisë më imigracionin. Ndërsa për pjesën tjetër do të zgjidhen persona që përkojnë me disa kritere dhe që nuk peshojnë mbi financat publike”, theksoi Le Pen.

Le Pen tha ndër të tjera se bota Anglo Saksion po zgjidhet, duke iu referuar fitores së Trump dhe daljes së Britanisë nga BE. “Ne jemi duke përjetuar fundin e një bote dhe lindjen e një tjetre”, u shpreh Le Pen.

