Fushata presidenciale - Le Pen paralajmëron: Me mua Presidente, Franca jashtë BE dhe NATO-s!

Liderja e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen, e ka nisur me deklarata të forta fushatën e saj presidenciale.

Udhëheqësja e Frontit Kombëtar, në fjalën e saj u zotua të udhëheqë Francën jashtë BE-së dhe NATO-s nëse do të zgjidhet në krye të Elysee.

“Nëse bëhem Presidente, brenda gjashtë muajve do të thërras një referendum për Frexit,” tha ajo gjatë një tubimi në Lion, duke deklaruar se do të braktisë monedhën e përbashkët euro dhe do rikthejë monedhën vendase, frangën.

“Bashkimi Evropian është një dështim,” shtoi ajo.

“Bashkimi Evropian të vendos nën kontroll dhe ne duhet të gjejmë një kompromis me Europën për të rifituar sovranitetin,” vazhdoi Le Pen.

Të njëjtin qëndrim mbajti edhe lidhur me NATO-n. Ajo insistoi për daljen e Francës nga organizata euroatlantike e mbrojtjes dhe sanksionimin në Kushtetutë të pragut minimal prej 2% për buxhetin e ushtrisë.

Ajo tha se synon që brenda 5 viteve të mundësojë që Franca të organizojë vetë mbrojtjen e saj.

Në fjalimin e saj nuk munguan dhe deklaratat kundër terrorizmit dhe islamit radikal.

/Oranews.tv/

