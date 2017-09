Kurdët votojnë për referendumin e ndarjes nga Iraku

Njerëzit po votojnë në një referendum historik mbi pavarësinë e Rajonit të Kurdistanit të Irakut – një veprim i cili është kritikuar nga fuqitë e huaja.

Votimet janë të hapura në tri krahinat veriore që përbëjnë rajonin si dhe zonat e debatuara të pretenduara nga kurdët dhe nga qeveria irakiane në Bagdad.

Kryeministri i Irakut e ka denoncuar referendumin si “jo kushtetues”.

Krerët kurdë thonë se një vote e pritshme “po” do t’u japë atyre një mandat për të filluar negociatat për shkëputjen.

Kurdët janë grupi i katërt më i madh në Lindjen e Mesme, por kurrë nuk kanë pasur një shtet të përhershëm komb.

Në Irak, ku ata përbëjnë rreth 15% deri në 20% të popullsisë prej 37 milionë, kurdët u ballafaquan me dekada represioni para se të fitonin autonomi në vitin 1991.

Votimi në referendumin e së hënës është i hapur për rreth 5.2 milionë kurdë dhe jo kurdë të moshës 18 vjeç e lart të cilët janë të regjistruar si banorë në zonat e kontrolluara kurde të Irakut të veriut. Stacionet e votimit pritet të mbyllen në orën 18:00.

“Ne kemi pritur 100 vjet për këtë ditë,” tha një banor për Reuters, teksa ishte në radhë duke pritur për të votuar në një shkollë në kryeqytetin e Rajonit të Kurdistanit, Irbil.

“Ne duam të kemi një shtet, me ndihmën e Perëndisë.” Sot është një festë për të gjithë kurdët, me dëshirën e Perëndisë, do të themi po, po për të dashur Kurdistanin”.

Referendumi është kundërshtuar nga të gjitha shtetet e rajonit, ndërsa është mbështetur nga Izraeli.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter