Kriza e Alitalia-s drejt zgjidhjes, marrëveshje me sindikatat

Pas disa javë negociatash të shoqëruar me greva të here pas hershme të punonjësve, Shoqëria e fluturimit Alitalia ka nënshkruar në orët e vona të mbrëmjes së djeshme një marrëveshje paraprake me organizatat sindikaliste.

Për të gjetur një zgjidhje të përbashkët në kapërcimin e krizës ekonomike-financiare që ka përfshirë Alitalia-n që prej fillimit të vitit 2017, drejtuesit e kësaj shoqërie kanë dakortësuar me përfaqësuesit e sindikatave një paketë masash që zhbllokon planin e ri financiar të miratuar pak javë më parë nga komiteti administrativ i kësaj shoqërie.

Marrëveshja paraprake parashikon reduktimin e numrit të punonjësve nga 1338 siç ishte parashikuar në planin e ri financiar të shoqërisë së fluturimit, në 980 punonjës të personelit tokësor me kontratë pa afat punësimi.

Gjithashtu kjo marrëveshje parashikon reduktimin në vetëm 8 % të pagave të punonjësve kundrejt reduktimit prej 30 % të parashikuar më parë nga plani financiar i Alitalias.

Alitalia impenjohet në nevojshëmërinë e rritjes së të ardhurve sidomos me përfshirjen e avionëve të rinj në fluturimet e gjata.

Marrëveshja mes Alitalia-s e organizatave të sindikalistëve do të firmoset vetëm pas votës së referendumit të punonjësve të saj.

Ndaj marrëveshjes së arritur kanë reaguar menjëherë dhe përfaqësuesit e qeverisë italiane:

“Marrëveshja mes palëve synon në një përmirësim të mundshëm të planit të mëparshëm financiar të kësaj strukture si për numrin e punonjësve, për pagat apo dhe për burimet e saj të jashtme,” është shprehur Minisrti italian i Zhvilliit Ekonomi Carlo Calenda.

“Kjo marrëveshje qe një përkjekje e madhe e arritur, dhe merita është e palëve për disponueshmërinë e treguar ndaj zgjidhjes së problemeve”, ka deklauar Ministri i Punës Giuliano Poletti. Qeveria italiane vë në dispozicion amortizatorët social që ndihmojnë për të gjetur ekulibrin e përbashkët. Kemi ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje pasi kjo shoqëri nuk kërkon vetëm të dal nga kriza por dhe të shikoj drejt së ardhmes.”

Ndërsa sekretarja e Përgjithshme e sindikatës CGIL Suzana Kamuzo, është shprehur se “kemi arritur një verbal konfrontimi me Alitalia që javën e ardhshme do të jetë nën gjykimin e punonjësve me anë të referendumit. Dua të kujtoj se situata është mjaft kritike e se nuk duhen shkarkuar përgjegjësitë e administrimit të mëparshëm të kësaj shoqërire që ka cuar në situatën që ndodhet sot.”

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter