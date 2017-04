Koreja e Veriut drejt testit të radhës, imazhet satelitore alarmojnë rajonin

Ekspertët ndërkombëtar mendojnë se Koreja e Veriut se shpejti mund të zhvillojë një test ët ri bërthamor.

Kjo pasi në kompleksin e testimit të shpërthimeve nukleare ne Korenë e Veriut, ku deri tani janë zhvilluar pesë të tilla, janë bërë punime të reja dhe është shtuar numri i personelit.

E përditshmja amerikane “New York Times” konkludon se në bazë të imazheve satelitore, prova e gjashtë bërthamore mund të ndodhë në ditët ne vazhdim dhe me shumë gjasa me datën 15 prill, me rastin e ditëlindjes së liderit suprem të Koresë se Veriut Kim Il-Sung.

Edhe pse ka ndërruar jetë në vitin 1998, ai vazhdon të jetë Presidenti honorifik i vendit. Më 28 mars, një imazh satelitor tregoi një grup të madh njerëzish që u mblodhën para një ndërtese administrative në vendin e testimit bërthamor.

Herën e fundit që është vërejtur një grup i tillë i madh ishte 4 janari i 2013, një muaj përpara shpërthimit të tretë bërthamor në Korenë e Veriut. Zhvillimi i një arme të fuqishme bërthamore për vendin komunist është një nga kartat të fundit në dorën e regjimit të Phenianit.

Koreja e Veriut se fundmi ka intensifikuar zhvillimin e një rakete interkontinentale, e cila do të ishte në gjendje të godasë Shtetet të Bashkuara.

Për këtë arsye, Presidenti Donald Turmp nisi një skuadër luftanijesh amerikane në ujërat e Gadishullit Korean, në tentative për të treguar forcën ndaj shtetit të vogël komunist.

Por siç duket, Pheniani ka reaguar duke intensifikuar rrugëtimin për t’u bërë një superfuqisë nukleare.

/Ora News/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter