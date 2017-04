Java e Pashkëve, “blindohet” Roma dhe Vatikani

Kryeqyteti italian Romë, është vënë nën mbikqyrje speciale në prag të festës së Pashkëve, që besimtarët katolikë presin ta kremtojnë këtë fundjavë.

Autoritetet e turizmit parashikojnë se janë rreth gjysmë milionë turistë që do të mbërrijnë këtë fundjavë në kryeqytetin italian për të festuar Pashkët e vizituar Vatikanin.

Komiteti rajonal për sigurinë e rendin në një mbledhje të jashtëzakonshme, mbajtur në Prefekturën e Romës ka hartuar një plan special masash të larta sigurie që kanë hyrë e do të jenë në zbatim gjatë gjithë kësaj jave.

Forca të shumta të ushtrisë, policisë e financës italiane do të kenë nën mbikqyrje speciale objektet më strategjike të qytetit si stacionet e metrosë, 2 aeroportet e Romës (Fiumicino e Ciampino). Nyjet kryesore të autostradës, tërë qëndrën historike, territorin pranë Vatikanit si dhe të gjitha eventet e parashikuara fetare në prag të Pashkëve.

Përgjatë procesionit “Via Cruscis” i parashikuar ditën e premte, përreth zonës së Koloseut, stacioni i metrosë do të qëndroj i mbyllur. Ndërsa hyrja në Vatikan të dielën e Pashkëve do të bëhet më anë të kontrolleve të rrepta me metal detektor si dhe e gjithë zona do të kontrollet nga telekamerat e mbikqyrjes.

“Do të përballojmë Pashkët me një kontroll rigoroz në territor, ka deklaruar ministri i Brendshëm Marco Minniti, por pa limituar lirinë e qytetarëve për t’u kënaqur në këto ditë feste.”

“7 ditët e fundit, u shpreh ministri italian, kanë qënë të tmerrshme; San Pietroburgo, Stokholm, Egjipt. Një forcë e verbër dhe iracionale vepron kundër principeve bazë të njerëzimit. Kur arrihet të grabitet një kamion e pas disa minutash të lëshohet kundër një qëndre tregtare, kupton se kërcënimi i ri është me parashikim zero.”

“Nuk kemi përballuar kurrë më parë një kërcënim me këto karakteristika . Forcat e policisë duhet të parashikojnë të pa parashikueshmen , është një sfidë në limit. Do të përballojmë festën e Pashkëve e fluksin e madh të turistëve me një kontroll të rreptë në territor”, përfundoi Ministri Minniti

/Oranews.tv/

