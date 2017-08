/Oranews.tv/ 

Reportazh - Italia kujton tërmetin e 24 gushtit 2016, Në Amatrice plagët janë ende të hapura

Mbushën sot një vit nga tërmeti i tmerrshëm i 24 gushtit 2016 i cili goditi Italinë Qëndrore.

Në orën 3.36 minuta të mëngjesit të 24 gushtit një termet i shkallës 6.0 për 20 sekonda shkaktoi rreth 300 viktima e shkatërroi qyteza të tëra në rajonin e Lacios e Marche.

Është sot një ditë përkujtimore dhimbje. Familjarët nderojnë kujtimin e të dashurve të tyre të mbetur viktimë nën gërmadha. Gjatë natës së shkuar në rrugët e qytezave të shkatërruara, banorët marshuan në heshtje me qirinj e fotografi ndër duar duke lexuar emrat e të gjitha viktimave.

Kryetari i Bashkisë së Amatrices, komunës më të shkatërruar nga tëmeti, informon për mediat se sot do të jetë një tjetër ditë zie për Amatricen e se 24 gushti është shpallur “Dita e heshtjes në kujtim të viktimave të tërmetit.”

Një meshë përkujtimore me praninë e autoriteteve lokale e banorëve të Amatrices ka kujtuar sot tragjedinë e një viti më parë.

Por sot është dhe një ditë refleksioni e debatet nuk mungojnë. Deputetët e Partisë Forza Italia kanë prezantuar në Dhomën e Deputetëve të Parlamentit italian një dosje akuzë ku mes të tjerash thuhet;

“Italia Qëndrore është në pritje. Një vit nga tërmeti i 24 gushtit skenari duket se nuk ka ndryshuar. Gërmadhat e grumbujt e cimentos së shembur janë ende aty, të pranishme në të përditshmen e banorëve që presin përgjigje konkrete nga dikur qeveria e Renzit dhe sot e Gentilonit e që deri më tani kanë shfaqur paaftësinë e tyre.”

“ Një vit pas tërmetit, thuhet në dosjen e hartuar nga Forza Italia, janë mbledhur vetëm 8 % e gërmadhav të shkaktuara nga tërmeti. Ndër 2.2 milionë tonë gërmadha që ai shkaktoi vetëm 176 mijë prej tyre është hequr. Gjithcka tjetër ka mbetur aty ku u shëmbën një vit më parë.”

Ndërkohë kryetarja e dhomës së Deputetëve, Larura Boldrini bën apel që të paktën sot , polemikat të lihen mënjanë e kjo ditë t’i kushtohet heshtjes e kujtimit të viktimave.”

Bashkimi Europian me anë të Kryetarit të Parlementit Europian Antonio Tajani ka shprehur sot solidaritet me familjarët e viktimave e me banorët e zonave të shkatërruar nga tërmeti.

“Europa ndodhet pranë zonave të tërmetit në Italinë Qëndrore, deklaroi sot kreu i PE Antonio Tajani. Parlamenti Europian shumë shpejt do të votoj për lëshimin e fondit strukturor prej 1.2-1.3 miliardë euro në ndihmë të qytezave të shkatërruara.”

Plagët që shkaktoi tërmeti i një vit më parë janë ende të hapura. Rreth 32 mijë banorë kanë mbetur pa banesat e tyre e procesi i rindërtimit ecën mjaft ngadalë. Deri më sot janë vetëm 550 shtëpi druri të vëna në dispozicion të banorëve.

Qindra sipërmarrje të zonës e aktivitete tregtare janë ende të mbylluara. Për pak ditë nis viti i ri shkollor e deri më sot 34 % e ndërtesave të shkollave janë të pasigurta e jashtë përdorimit. Qeveria italiane premton se deri më shkurt të 2018 do të ngrihen 21 shkolla të reja e shumë shpejt do të nis plani për rindërtimin e qytezave të shkatërruara.

