Presidencialet në Francë - Hollande voton Macron në 7 maj, apel francezëve ta mbështesin

Presidenti i Francës, François Hollande, ka deklaruar se do të votojë për Emanuel Macro në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa ftoi qytetarët të bëjnë të njëjtën gjë. Në një dalje për mediat, lideri në ikje i Francës, tha se ekstremi i djathtë është një rrezik për vendin. Më herët, Macron është mbështetur edhe nga Presidenti i KE-së, Zhan Klod Junker, në një deklaratë të pazakontë për raste të tilla.

Ndërsa e cilësoi ekstremin e djathtë një rrezik për vendin, Presidenti i Francës, François Hollande, deklaroi hapur se më datë 7 maj do të votojë liberalin Emanuel Macro në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.

Lideri në ikje deklaroi se kandidatja e Frontit Nacional, Marine Le Pen, rrezikon të sjellë përçarje në rradhët e qytetarëve, në një kohë kur përballë kërcënimit të terrorizmit, populli ka nevojë që të jetë i bashkuar dhe solidar.

Hollande: “E djathta ekstreme do t’a përçante Francën. Ajo do të stigmatizonte shumë nga qytetarët tanë nisur nga origjina e tyre apo nga besimi. Do të minonte lirinë tonë si dhe pricipet mbi të cilat është ngritur republika jonë. Përballë këtij rreziku, është e pamundur që ne të qëndrojmë të heshtur ose indiferent. Duhet të bëjmë diçka. Përpara kemi një zgjedhje të qartë. Sa për mua, unë do të votoj Emanuel Macron. Dua të falenderoj të gjithë figurat politike që i kanë bërë thirrje qytetarëve për të votuar këtë kandidat. Sot, Macron është i vetmi kandidat që mbron vlerat tona si dhe që u mundëson francezëve të bashkohen në një kohë kur Europa është në një moment të pazakontë.”

Më herët, një apel të ngjashëm pati edhe nga Presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, i cili e ka uruar personalisht kandidatin e pavarur për fitoren e arritur, duke thyer kështu edhe protokollin, pasi Komisioni zakonisht nuk komenton mbi zgjedhjet në zhvillim të një vendi.

Megjithatë, Juncker nuk ka qenë i vetmi që e ka pritur kështu fitoren e Macron.

Edhe të tjerë liderë europianë si Ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel apo ish-presidenti i Parlamentit Europian, Martin Schulz, i kanë uruar Macron fat në raundin e dytë të zgjedhjeve.

Liberali është edhe favoriti kryesor për të dalë triumfues nga raundi i dytë.

Sondazhet e orëve të fundit tregojnë se Macron pritet të marrë afro 62% të votave, ndërkohë që Le Pen nga ana tjetër mendohet të bëjë për vete vetëm 38% të elektoratit.

