Votimet në francë - Hollande: Ne e mbrojmë demokracinë tonë me çdo kusht

Presidenti Fransua Hollande dhe kandidatët presidencialë kanë votuar në qëndrat e tyre për raundin e parë të zgjedhjeve ndërsa të gjithë kanë përcjellë mesazhet e tyre përpara qytetarëve.

Kreu i qeverisë aktuale, Hollande, u shpreh se autoritetet kanë shtuar ndjeshëm masat e sigurisë, ndërsa theksoi se kjo është një ditë mjaft e rëndëishsme për francezët, jo vetëm për zgjedhjen e Presidentit të ri, por edhe për të treguar se ata e mbrojnë demokracinë me cdo kusht.

“Kemi marra të gjitha masat ndaj dua t’i falenderoj të gjithë për gadishmërinë e treguar. Ftoj të gjithë qytetarët që të shprehin qëndrimin e tyre për të ardhmen. Këto zgjdhje janë mjaft të rëndësishme, pasi besoj se është mesazhi më i mirë që mund të jepet. Është një shans për të treguar se demokracia jonë është me e fortë se cdo gjë.

Ndërkohë, një fjalim përpara mediave mbajti edhe centristi Emanuel Macron, që është edhe favoriti kryesor për të dalë fitues nga këto zgjedhje. Në fjalën e tij të shkurtër, 39-vjecari u shpreh se u uronte të gjithë qytetarëve një të dielë të këndshme, ndërsa nuk mungoi as apeli mbi rëndësinë e votës.

Në qëndrën e saj të votimit u paraqit edhe kandidatja e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen. Liderja e Frontit NAcional ka mbajtur vazhdimisht një retorikë të ashpër, ndërsa sa i përket ditës së sotme, u shpreh se nuk do të habitej në rast se do të kishte sërish sulm terrorist. Ajo shtë zotuar për të forcuar masat e sigurisë në rast se do të triumfojë në këto zgjedhje.

Konservatori Francois Fillon, i cili mban mbi shpinë një sërë skandalesh që janë publikuar nga mediat, votoi në zonën e tij elektorale në Paris, ndërsa nuk pati asnjë prononcim për mediat. Republikani pritet që të marrë një rezultat të dobët, ndryshe nga projeksionet paraprake.

Akoma më poshtë mendohet të radhitet socialisti Benua Hammo. Fushata e tij nuk ka patur mbështetje të madhe, kryesisht për shkak të pakënaqësive që kanë qytetarët me qeverisjen e Presidentit aktual, Fransua Holande.

/Ora News.tv/

