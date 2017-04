Presidencialet - Francezët braktisin dy partitë e mëdha për herë të parë në histori

Nuk ka më asnjë dyshim Emanuel Macron dhe Marie le Pen do të përballen në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë në 7 maj.

Projeksionet e para e kanë nxjerrë Macron fitues me 24% të votave përballë 21.8% që mori liderja e Frontit Nacional. Pas tyre të eliminuarit në raundin e dytë janë Jean-Luc Melenchon e Francois Fillon, me 19,3%. të votave. Dy rivalët në raundin e dytë kanë folur menjëherë pas projeksioneve të para.

Sipas Macron, sot hapet një kapitull i ri në politikën franceze, ndërsa Le Pen ka deklaruar se ajo premton një politikë të re gjë që sipas saj nuk do të ndodhë me pasuesin e Hollonde që sipas lideres së Frontit Nacional është rivali iI saj Emanuel Macrone emrin e të cilin nuk e ka përmendur për asnjë moment.

Le Pen ka deklaruar se vota e sotme është një arrije historike e një populli që ka besim në të ardhmen duke i bërë apel popullit të ngrejë kokën.

Presidneti Francez Francois Hollande, ka telefonuar ndërkohë Emmanuel Macron, për t;i uruar atij rezultatin e raudnit të parë të votimit pallati Elise ka deklaruar se do të shprehet qartësisht për se kë do të votojë në raundin e dytë, por këtë gjë nuk do ta bënte të dielën e votimit.

Francois Fillon ka dal fare hapur kundër Le Pen duke deklaruar se do t’i ftojë votuesit e tij të votojnë për Macron, duke theksuar ekstremizmi sjell vetëm fatkeqësi dhe ndarje.

Ndërkohë menjëherë ka pasur protesta kundër le Pen nga një grup I organizuar nga studentët e Parisit që më pas janë shpërndarë nga policia. Zgjedhjet në Francë u zhvilluan në masa të rrepta sigurie ku rreth 50 mijë policë dhe 7 mijë ushtarakë u vendosën si masë përforcuese në 65 mijë vendvotime. Për herë të parë dy partitë e mëdha mbetën jashtë pallatit presidencial.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter