Ekzistenca e Egjiptit varet nga Nili, por tani kjo është në rrezik!

E vetmja arsye që Egjipti ka ekzistuar që nga kohërat e lashta deri sot është për shkak të lumit Nil, i cili siguron një shtresë të hollë gjelbërimi, shumë pjellore nëpër shkretëtirë.

Për herë të parë, vendi ka frikë nga një kërcënim i mundshëm për atë litar shpëtimi, dhe duket se nuk ka asnjë ide se çfarë të bëjë me të.

Etiopia po finalizon ndërtimin e “Grand Ethiopian Renaissance Dam”, diga e saj e parë e madhe në Nilin i Kaltër, dhe më pas do të fillojë të mbushë rezervuarin gjigant prapa tij për të pushtuar digën më të madhe hidroelektrike në Afrikë.

Egjipti ka frikë se kjo do të shkurtojë furnizimin me ujë, duke shkatërruar pjesët e tokës së saj të çmuar bujqësore, duke penguar projektet e saj të mëdha të rikuperimit të shkretëtirës dhe duke zvogëluar popullatën e saj prej 93 milionë banorësh, të cilët tashmë përballen me mungesa uji.

Ndërtimi i digave në lumenjtë ndërkombëtar shpesh shkakton mosmarrëveshje. Por Nili është i ndryshëm: pak shtete mbështeten në mënyrë të plotë në një lumë të vetëm aq sa Egjipti. Nili siguron mbi 90 për qind të furnizimit me ujë të Egjiptit.

Pothuajse gjithë popullsia jeton ngusht në Luginën e lumit Nil. Rreth 60 për qind e ujit të Nilit të Egjiptit buron në Etiopi nga Nili i Kaltër, një nga dy degët kryesore.

Për shkak të popullsisë së saj, Egjipti ka një nga aksionet më të ulëta për kokë banori të ujit në botë, rreth 660 metra kub për person.

Me popullsinë e dyfishuar në 50 vjet, mungesa parashikohet të bëhet e rëndë edhe më herët, deri në vitin 2025.

Kjo përkundër faktit që Egjipti tashmë merr pjesën më të madhe të ujërave të Nilit: më shumë se 55 miliardë nga 88 miliardë metra kub ujë që rrjedhin përgjatë lumit çdo vit.

Marrëveshjet e 1929 dhe 1959, vendet e tjera të Nilit thonë se janë të padrejta dhe injorojnë nevojat e popullsisë së tyre të madhe.

Askush nuk e ka idenë se çfarë ndikimi do të ketë diga e Etiopisë.

Addis Abeba thotë se nuk do të shkaktojë dëm të konsiderueshëm në Egjipt apo në Sudan.

Shumë varet nga menaxhimi i rrjedhës dhe se sa shpejt Etiopia mbush rezervuarin e saj, i cili mund të mbajë 74 miliardë metra kub ujë.

Një mbushje më e shpejtë do të thotë të bllokosh më shumë ujë njëherësh, ndërsa duke e bërë atë ngadalë do të nënkuptonte pak ulje në drejtim të rrjedhës së lumit.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter