Gjermani - Ekstremizmi “zbarkon” në Bundestag

Për herë të parë në 50 vite, ekstremi i djathtë do të përfaqësohet në parlamentin gjerman përmes partisë Alternativa për Gjermaninë. Rezultati i arritur nga ky grupim politik ishte padyshim edhe surpriza e zgjedhjeve federale. Sidoqoftë, përtej surprizës, kjo parti ka ngjallur jo pak debate dhe shqetësime në vend për shkak të retorikës së ashpër që përdor. Materiali në vijim ju njeh më shumë me profilin e kësaj partie.

Kur u formua në vitin 2013, synimi kryesor i Alternativës për Gjermaninë ose AfD, ishte kundërshtimi për paketën e ndihmave për vendet në borxhe të Bashkimit Europian si Greqia. Por me kalimin e kohës, AfD është kthyer në një parti anti-emigracionit. Analistët politikë madje kanë arritur në përfundimin se qasja ndaj emigracionit është edhe e vetmja pikë ku partia ka tërheqje të veçantë. Pas një rezultati historik në zgjedhjet federale, ku AfD doli forcë e tretë, kjo parti do të jetë e para e ekstremit të djathtë që hyn në parlamentin gjerman që prej viteve ’50.

Viti 2015 kur kancelarja Angela Merkel mori vendimin për të lejuar hyrjen në Gjermani të mëse 1 milionë refugjatëve, pa rikthimin e AfD në çështjet e emigracionit. Partia kërkon që të mbyllen kufinjtë e Bashkimit Europian, të vendosen kontrolle të identitetit në kufinjtë gjermanë, të luftojë “islamizimin” e Gjermanisë dhe të mbështeten vlerat dhe identiteti tradicional i krishterë.

Kryetarja e partisë Frauke Petry konsiderohet si fytyra e moderuar e AfD, ndërkohë që zëdhënësi federal Alexander Gauland konsiderohet si një figurë e ekstremit të djathtë. Pas zgjedhjeve, ai u shpreh: “Ne do t’i dëbojmë. Do ta gjejmë zonjën Merkel dhe këdo tjetër dhe do të rimarrim vendin dhe popullin tonë. Që nga sot, Bundestagu ka një parti opozitare.” Gauland ka folur shpeshherë me tone të tilla të ashpra e raciste, ashtu si edhe shumë figura të tjera të rëndësishme të partisë. “Nuk mund të shantazhohemi nga sytë e fëmijëve refugjatë”, “Politikanët gjermanë janë derra dhe lodra të fuqive fituese të Luftës së Dytë Botërore”, “Oficerët duhet të përdorin armë nëse duhet për të ndaluar kalimet ilegale të kufirit”, apo “Përkujtimorja e Holokaustit në Berlin është një monument i turpit” janë vetëm disa nga komentet më ofenduese të liderëve të kësaj partie. Nuk mbetën pas as posterat e fushatës zgjedhore, ku përcilleshin mesazhe si “Stop islamizimit. Votoni AfD!” përkrah imazheve të grave me burka me dixhiturën, “Burkat? Ne jemi për bikinit.”

Nisur nga historia e nazismit në Gjermani, partitë e ekstremit të djathtë me fuqi politike shpesh ngrenë shqetësime. AfD mori më shumë se 13% të votave kombëtare, gjë që i jep influencë brenda Parlamentit edhe nëse përjashtohet nga një koalicion qeverisës. Edhe pse nuk pritet që AfD të nxisë legjislacione të reja, njohja kombëtare është një arritje më vete.

Rritja e AfD-së vjen në një kohë kur performanca e partisë së zonjës Merkel shënon një minimum historike. Kjo lë vend për dyshime se edhe në Gjermani do të ketë një rivendosje të dukshme në politikë, ashtu siç ndodhi në Shtetet e Bashkuara, Franca apo Britaninë e Madhe.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter