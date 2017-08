ShBA - Eklipsi i plotë diellor, këtu mund ta shihni live

Sot qielli do të jetë më i bukur se asnjëherë pasi do të ndodhë eklipsi total, i pari pas 99 vitesh ku Dielli, hëna dhe Toka do të vihen në vijë të drejtë duke e kthyer ditën në natë për të paktën disa minuta.

Eklipsi do të ndodhë në ShBA, ndërsa do të transmetohet direkt në disa vende të ndryshme.

Këtë gjë do arrijmë ta shohim edhe ne nëpërmjet një video që transmetohet drejtpërdrejt në Youtube nga Shtetet e Bashkuara.

Sipas NASA, hënës do i duhen 90 minuta që ta mbulojë tërësisht diellin, ndërsa duhen marrë masa të sigurta për ta parë sepse mund të dëmtojë shikimin e secilit.

/oranews.tv/

