Juncker: Duhet ende punë për zgjerimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor

Presidenti i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker sheh një të ardhme favorizuese për Europën. Në adresimin e tij të përvitshëm përpara Parlamentit Europian, Juncker vlerësoi gjithë arritjet e unionit ndërkohë që gjithashtu parashtroi sfidat me të cilat hasen shtetet anëtare. Sipas tij, ka një dritare mundësish për reforma në BE, nga të cilat ata duhet të përfitojnë.

“Erërat janë kthyer në favor të Europës”. Ka qenë kjo kryefjala e Presidentit të Komisionit Europian Jean-Claude Juncker në adresimin e tij të përvitshëm për shtetet e unionit. Juncker i tha Parlamentit Europian se ka “një dritare me mundësi” për të ndërtuar një union më të fuqishëm e më të bashkuar, por ai paralajmëroi se kjo dritare “nuk do të qëndrojë përherë e hapur”. Juncker u ndal edhe në ekonominë e Europës, që tashmë po rimëkëmbet si dhe nxiti Bashkimin Europian të lëvizë përtej Brexit. Ai i kërkoi unionit të përqafojë reforma dhe të krijojë marrëveshje të reja tregtare. Sipas Juncker, krizat aktuale ekzistenciale të BE-së, përfshi këtu Brexit, krizën e emigrantëve dhe rritjen e populizmit, janë zbehur ndjeshëm.

Gjatë fjalimit të tij 1 orë të gjatë, në anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht, Presidenti i Komisionit Europian u përqëndrua në të ardhmen e unionit dhe sfidat me të cilat ata përballen. Sipas Juncker duhet ende më shumë punë, në implementimin e një projekti zgjerimi më të besueshëm për vendet e Ballkanit Perëndimor apo në hapjen e rrugëve ligjore të emigrimit. Juncker kërkoi që vetë roli i tij si president i Komisionit të bashkohet me atë të presidentit të Këshillit dhe të zgjidhet përmes një “fushate pan-europiane”. Sidoqoftë, Juncker tha se ky propozim nuk i drejtohet punës së bërë nga “miku i tij i shkëlqyer” Donald Tusk. Çdo përpjekje për të shkrirë të dy këto role do të kërkonte një ndryshim në marrëveshjet e Bashkimit Europian.

Në fjalën e tij, Juncker veçoi Turqinë dhe nuk kurseu kritika për liderët që e kanë distancuar vendin nga Bashkimi Europian, duke këmbëngulur që Ankaraja të lirojë gazetarët dhe të ndalojë sulmet personale ndaj liderëve europianë. “Mjaft i quajtët fashistë dhe nazistë liderët tanë,” kërkoi Juncker ndërkohë që u duartrokit nga asambleja.

/Oranews.tv/

