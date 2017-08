Një njeri i armatosur me thikë burrë është qëlluar në qendër të Brukselit pasi sulmoi një grup ushtarësh bën të ditur prokuroria belge.

Incidenti u shënua rreth orës 20: 15 minuta me orën lokale dhe policia belge thotë se sulmuesi është në gjëndje të rëndë në spital.

Pamjet nga vendngjarje tregojnë se policia dhe shërbimet e emergjencës kanë rrethuar zonën. Një dëshmitar tha se pati të shtëna me armë.

Nuk është ende e qartë nëse autori i sulmit i ka shpëtuar të shtënave. Policia e Brukselit nuk ka komentuar ende ngjarjen.

#BREAKING Soldiers shot a man who attacked them with machete in Brussels: Belgium media pic.twitter.com/sKH4CfKlOs

