“Australia nuk do të jetë në gjendje të shmangë katastrofën”

Koraj e Veriut ka kërcënuar Australinë me “fatkeqësi” nëse kombi ishull nuk braktis besnikërinë ndaj interesave amerikane. Kambera megjithatë se nuk do të frikësohej nga kërcënimet dhe do të vazhdojë të bëjë gjitha për të “mbrojtur dhe ndihmuar” aleatët e saj.

“A duhet të vazhdojë Australia të ndjekë SHBA-të në imponimin e presionit ushtarak, ekonomik dhe diplomatik ndaj Republikës Popullore Demokratike të Koresë? Pavarësisht paralajmërimeve tona të përsëritura, nuk do të jenë në gjendje të shmangin një katastrofë”, tha KCNA të shtunën duke cituar një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme.

Duke theksuar se Koreja e Veriut e konsideron “angazhimin e zjarrtë” të Australisë me Uashingtonin një akt “armiqësor” kundër Republikës Popullore Demokratike të Koresë (DPRK), Ministria akuzoi Kamberën për “bashkimin me zjarr të provokimeve të tërbuara politike dhe ushtarake të SHBA”.

Deklarata në mënyrë specifike dënoi mbështetjen e ministres së Jashtme të Australisë, Julie Bishop për politikat e SHBA-së, të cilat ajo i prezantoi gjatë një vizite në fshatin Panmunjom më 11 tetor me ministrin e Mbrojtjes Marise Payne.

Fshati ndodhet pikërisht në veri të kufirit de facto ndërmjet Koresë Veriore dhe Jugore në Zonën e Demilitarizuar (DMZ). Duke ju drejtuar shtypit atje, ministrat i kërkuan Phenianit të braktiste testet e armëve bërthamore dhe programin e raketave, duke i bërë thirrje komunitetit diplomatik të rriste presionin mbi Korenë e Veriut.

Rreth .250 marinsa amerikanë ndodhen në Darwin, në veri të Australisë, të cilët Koreja Veriore i shikon si rrezik.

