Një person i dytë është arrestuar lidhur me sulmin e të premtes në Metronë e Londrës, informon policia.

21 vjeçari është arrestuar në Hounslow, në perëndim të Londrës, të dielën nga skuadra e antiterrorit.

Ndërkohë dje u arrestua një 18 vjeçar.

Nga sulmi i të premtes 15 shtator mbetën të lënduar 30 persona.

A second man has been arrested by detectives investigating the terrorist attack at Parsons Green on Friday https://t.co/3fyNA1fh1L

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 17, 2017