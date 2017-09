Anija ushtarake ruse kalon për herë të parë në Krimenë e pushtuar

Për herë të parë, anija luftarake ruse Azov ka kaluar nën harkun hekurudhor të urës masive “Kerç Strait”, aktualisht në ndërtim e sipër dhe që lidh gadishullin e Krimesë me Rusinë kontinentale.

Harku i parë i urës, e cila lidh rajonin e Deitt të Zi të Krasnodarit dhe Gadishullit të Krimesë, u ndërtua në fund të muajit të kaluar.

Gjatësia e urës është 227 metra dhe pesha është 6,000 ton, ndërsa do të ketë një lartësi prej 35 metrash.

Pasi të përfundojë, Ura e Krimesë prej 19 kilometrash (12 milje) do të jetë një nga më të mëdhatë e ndërtuar ndonjëherë në Rusi.

Ura do të lidhë Krimenë me rajonin Krasnodar, duke siguruar një lidhje të shpejtë, të besueshme dhe me kosto efektive për udhëtarët, si dhe për mallrat dhe shërbimet.

Ura do të ketë një autostradë me katër korsi dhe një hekurudhë me dy korsi, të aftë për të siguruar akses për deri në 40,000 njerëz dhe dhjetëra trena në ditë në gadishull mbi Strait Kerç.

Ura e Krimesë është planifikuar të hapet nga fundi i vitit 2018 dhe të bëhet plotësisht funksionale deri në vitin 2019.

/Ora News.tv/

