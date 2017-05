Të paktën 31 persona humbën jetën nga fundosja e një anije që mbante rreth 500 emigrantë. Anija kishte destinacion Italinë.

Incidenti ndodhi rreth 30 milje larg bregdetit të Libisë.

Kërkimi për të zhdukurit është koordinuar nga Rojet bregdetare me ndihmën e 14 anijeve.

Janë 15 operacione ndihme që po kryhen në Mesdheun qëndror ndaj anijeve që transportonin rreth 1.700 emigrantë.

“Rreth 200 persona përfunduan në Mesdhe, pasi një varkë u mbyt,” tha komandanti i rojes bregdetare italiane, Cosimo Nicastro.

Ndërsa ekipet e shpëtimit të MOAS thanë se kishin gjetur tashmë trupat.

“Shumica janë fëmijë, numri i të vdekurve është 31”.

Body Count now at 34…Most are toddlers pic.twitter.com/FlQ0V6PliA

— Chris Catrambone (@cpcatrambone) May 24, 2017