Kriza bërthamore - Ambasadorja e ShBA në OKB: Koreja e Veriut “po përgjërohet për luftë”

Ambasadorja amerikane në OKB, Nikki Haley, është shprehur se Koreja e Veriut po “përgjërohet për luftë” me testimin më të fundit nuklear. Shtetet e Bashkuara do të ashpërsojnë sanksionet ndaj Penianit, teksa Kina kërkon rikthim të negociatave. Koreja e Jugut ndërkaq ka zhvilluar stërvitje ushtarake dhe detare në përgjigje të kërcënimit bërthamor nga Veriu.

Lideri koreano-verior Kim Jong-un po “përgjërohet për luftë” me veprimet e tij më të fundit dhe me testin më të fuqishëm nuklear të kryer deri më tani.

Ishin këto fjalët e Nikki Haley-t, ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara.

Në një mbledhje emergjente të Këshillit të Sigurimit në Nju Jork, ajo deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë një luftë, por durimi i tyre nuk është i pafundëm.

SHBA do të paraqesin një rezolutë të re për të ashpërsuar sanksionet ndaj Koresë së Veriut. Ende nuk dihet se për çfarë sanksionesh bëhet fjalë, por diplomatët kanë sugjeruar se një embargo ndaj naftës koreano-veriore do të kishte efekt dëmtues për vendin.

Muajin e kaluar, Këshilli i Sigurimit votoi njëzëri për të ndaluar eksportet koreano-veriore dhe për të kufizuar investimet në vend.

Kina, aleatja kryesore e Penianit, ka kërkuar për një rikthim të negociatave dhe Zvicra është ofruar të ndërmjetësojë këtë proces.

Ndërkohë flota e Koresë së Jugut kreu një sërë stërvitjesh në det duke paralajmëruar se nëse Veriu do t’i provokojë, ata do të përgjigjen me vrasje.

Vetëm një ditë më parë, ushtria koreano-jugore simuloi një sulm balistik në vendin ku Veriu kryen provat bërthamore.

Raportimet tregojnë se Peniani po përgatitet për lëshime të tjera raketash, teksa të dielën testoi një bombë hidrogjeni.

/Oranews.tv/

