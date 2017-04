Alitalia në kaos, punonjësit i thonë “Jo” referendumit

Thellohet kriza e shoqërisë së fluturimeve Alitalia, pas rezultatit të votës së referendumit të zhvilluar dje nga punonjësit e saj mbi miratimin ose jo të marrëveshjes së arritur pak ditë më parë mes sindikatave e krerëve drejtues të kësaj shoqërie.

Me 67% të votave, punonjësit e Alitalia i kanë thënë Jo këtij referendumi për të mos qenë përsëri ata që duhet të paguajnë krizën e thellë ekonomiko financiare që ka përfshirë këtë shoqëri.

Vota Jo e ka çuar Alitalian në një kaos të vërtetë me shumë skenarë të mundshëm para saj si pranimi i falimentimit, shitja e menjëhershme e shoqërisë me çmim të ulët, apo dhe ndërhyrja e shtetit italian. Me shumë gjasa mendohet se këshilli drejtues i saj do të kërkoj ndërhyrjen e qeverisë italiane e cila me anë të një komisariati të jashtëzakonshëm do të hartoj një plan të ri industrial për Alitalian me gjetjen e investitorëve të rinj apo blerësve të mundshëm të saj.

Plani i mëparshëm industrial i miratuar për vitin 2017, nga Këshilli administrativ i Alitalias parashikonte shkurtimin e 1338 vendeve të punës e reduktimin në 30% të pagës mujore për punonjësit.

Pas disa javë negociatash, e grevave të shumta të punonjësve , pak ditë më parë përfaqësuesit e grupeve sindikaliste dakortësuan me drejtuesit e Alitalias një paketë masash që hidhte poshtë këtë plan duke reduktuar vendet e shkurtuara të punës në 980 punonjës e pagën mujore në një ulje vetëm prej 8%.

Për miratimin përfundimtar të kësaj marrëveshje paraprake, mendimi i fundit i takonte punonjëse të Alittalias, të cilët i kanë thënë Jo me votën në referendumin e djeshëm.

Ndër 10.101 vota, 6916 punonjës i kanë thënë “Jo” e 3 206 i kanë thënë “Po”, kësaj marrëveshje.

Me këtë referendum, Alitalia nuk ka mundur të marrë mbështetjen e punonjësve e cila ishte e domosdoshme për të përfituar një ndihmë financiare prej 2 miliardë euro e për të nisur planin e ri të rindërtimit të shoqërisë. Asnjë bankë italiane nuk është e gatshme të garantoj këtë plan të ri industrial pa aprovimin e tij nga ana e punonjësve të Alitalias.

Ministri i zhvillimit ekonomik Carlo Calenda, Ministri i Infrastrukturës Graziano Delrio e Ministri i Punës Giualiano Poletti janë shprehur të hidhëruar ndaj rezultatit të këtij Referendumi e se janë në pritje të vendimeve që do të marr gjatë ditës këshilli administrativ i Alitalias.

/Ora News.tv/

