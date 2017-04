Takimi - Lavrov,Tillerson: Pro dialogut pavarësisht qëndrimeve të kundërta

Në një takim që zgjati më shumë se 120 minuta, Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson dhe Presidenti rus, Vladimir Putin, kanë diskutuar disa prej çështjeve më të ndjeshme, ku ndonëse shprehet gadishmëria për të rritur bashkëpunimin, palët kanë qëndrime të kundërta për shumë cështje. Në konferencën e mbajtur për mediat pas takimit, Tillerson u shpreh se niveli i marrëdhënieve mbetet mjaft i ulët. Kryediplomati amerikan e bëri të qartë se ShBA nuk do të ndryshojë qëndrim për Assadin, ndërsa kërkoi edhe zbatimin e marrëveshjes së Minskut për Ukrainën.

Kriza e Sirisë, situata në Ukrainën lindore dhe kërcënimet e Koresë së Veriut kanë qenë tre temat që diskutoi Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, gjatë takimit me Presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe Minsitrin e Jashtëm Sergeri Lavrov.

Në konferencën e mbajtur për mediat me homologun rus, kryediplomati i Uashingtonit tha se marrëdhëniet mes dy vendeve janë në nivel mjaft të ulët, ndërsa theksoi rëndësinë e ndërtimit të besimit të ndërsjelltë.

“Unë shpreha qëndrimin se marëdhëniet aktuale mes Shteteve të Bashkuara dhe Sirisë janë në një nivel mjaft të ulët. Ka një nivel mjaft të ulët besimi mes dy vendeve tona, dhe më duhet të them se dy shtetet me fuqinë më të madhe të armëve bërthamore nuk duhet të kenë këtë lloj bashkëpunimi. Në këto kushte, ramë dakord për të ngritur dy grupe pune që do të jenë të angazhuar për të përmirësuar kanalet tona të komunikimit, në funksion të rritjes së kooperimit politiko-ushtarak.”

Sa i përket çështjeve konkrete, Tillerson theksoi se palët kanë ndryshime të kundërta për Sirinë, por shtoi se ka edhe hapsira ku mund të gjendet pika të përbashkët.

Megjithatë, ai e pranoi se Uashingtoni vijon të mbetet kundër Presidentit Assad dhe se zgjidhjen e konfliktit e sheh vetëm nëpërmjet largimit të qeverisë aktuale.

Sekretari amerikan shtoi se ShBA mbetet e vendosur për të mos lejuar përdorimin e mëtejshëm të armëve kimike, për të cilat tha se janë përdorur në afro 60 raste nga qeveria siriane.

Por nuk mendon kështu Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov. Shefi i diplomacisë ruse tha se Moska do të vijojë të mbetet një mbështetës i përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit, por kërkoi që bombardimet ajrore amerikane të mos përsëriten.

Ai shtoi se palët kanë qëndrime ekstremisht të kundërta, por pavarësisht kësaj, Moska do të vijojë të mbetet e hapur për dialog.

