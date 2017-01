Pse nuk i zgjidhim dot zgjedhjet?

Nëse demokracia shqiptare ka problemet e saj, atëhere kjo fillon nga zgjedhjet, si proces i lindjes ciklike të qeverisjeve që kemi.

Për ironi të fatit, të vetmet zgjedhje që nuk u kontestuan nga asnjë palë ishin ato që organizuan komunistët e Ramiz Alisë.

Që nga ajo ditë dhe më pas, gjithmonë pala humbëse ka kontestuar rezultatin.

Në vitin ’96 socialistët braktisën procesin e votimit duke e çuar në deformimin e tij dhe mosnjohjen. Këto ishin edhe të vetmet ku humbësit nuk morrën pjesë në parlament.

Në vitin ’97, demokratët i akuzuan si të manipuluara. Për shkak të rënies së firmave piramidale vendi kishte kaluar në kaos dhe shumica e territorit ishte jashtë kontrollit të shtetit dhe Shqipëria ishte për herë të dytë që nga krijimi në një pushtim de fakto të përëndimit. Por ja dolën të zgjidhnin një parlament dhe qeveri që siguroi sovranitetin e vendit.

Ambicia e Fatos Nanos për tu bërë president i vendit bëri që edhe në zgjedhjet e viti 2001 të shënoheshin parregullsi të njohura si fenomeni i Dushkut. Me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve u gjet rrugëzgjidhja që palët të njihnin parlamentin, por duke shuar ëndrrën e Nanos për president dhe sjellë në fron një emër pak të njohur deri atëhere: Alfred Moisiun.

Nëse dikur Presidenti Amerikan Bill Klinton i thoshte Ibrahim Rrugovës se “uji nuk kalon dy herë në një breg”, për ti lënë të kuptonte se pranimi i Berishës nga amerikanët ishte i pamundur, Berisha ja doli të sfidonte ligjet e gravitetit dhe të ringrihej në vitin 2005. Pas 15 vjetësh demokraci, pushteti kalonte nga një parti politike tek tjetra në rrugë paqësore. Sali Berisha qeveriste për herë të dytë Shqipërinë. Mandat që do ta rikonfirmonte për herë të tretë në vitin 2009. Por rishtas ishin humbësit që nuk e pranonin . Këtë rradhë Edi Rama pretendonte manipulime dhe kërkonte hapjen e kutive. Kërkesë e cila nuk u pranua nga shefi i ekzekutivit dhe maxhorancës.

Ky ishte edhe viti kur Ilir Meta, ish kryeministër i socialistëve dhe figurë përfaqësuese e krahut të majtë, i cili kishte pesë vjet që kishte krijuar formacionin e tij politik, ndërmori hapin e dytë pas risisë së 2005-sës duke formuar koalicion me armikun e deridjeshëm. Kjo alencë e Ilir Metës i siguroi vendit qeverisjen por ishte edhe një hakmarrje e ëmbël ndaj ish beniaminit të tij në bashki që vetëm një vit përpara kishte bërë një ligj elektoral me Berishën që mendohej ta asgjësonte politikisht. Greva e urisë e Ilir Metës dhe ndjekësve të tij nuk ja zbutën ato mote zemrën Edi Ramës. Meta mbijetoi dhe për më tepër u bë faktor, duke i kthyer reston.

Mandati 2009-20013 ishte edhe më i tensionuari. Por pavarësisht grevave dhe demonstratave të socialistëve, qeverija Berisha – Meta e mbylli mandatin.

Disa muaj përpara datës së votimeve, Ilir Meta prishi koalicionin me Berishën, duke ju përgjigjur lutjeve të Ramës, dhe krijuan koalicionin që në vitin 2013 solli të majtën në pushtet.

Edhe ky proces nuk kaloi pa akuza dhe viktima. Demokratët, pavarësisht humbjes së thellë në kushtet kur ishin në qeverisje, arsyen e gjenin tek blerja e votës nga fitimtarët. Por më shumë sesa e vërtetë ishte një arsye për tu justifikuar përpara elektroratit. Pasi truket elektorale nuk janë dhunti e vetëm një partie në Shqipëri.

Në gjithë këto dekada ka ndryshuar edhe sistemi elektoral shqiptar. Dikur me 100 vende mazhoritar dhe 40 proporcional, pastaj 115 me 25, për të arritur në vitin 2009, kur zbatohet sistemi që kemi sot me bazë rajonesh. Eshtë një sistem që e kanë pak a shume edhe vende të tjera të rajonit si Kroacia apo Maqedonia.

Por ajo që e bën specifik rastin shqiptar është mënyra e votimit dhe numërimit të votës. Tejzgjatja e nxjerrjes së rezultatit e bën proverbial sistemin tonë.

26 vjet pas hapjes së sistemit dhe kur teknologjia as që krahasohet, në shqipëri ende vazhdohet që votimi dhe numërimi bëhen me dorë.

Iniciativa e fundmit për të futur votimin dhe numërimin elektronik hasi kundërshtimin e socialistëve. Pikërisht të atyre që e kishin propozuar katër vjet më parë dhe refuzuar nga demokratët. Ndërkohë LSI kërkon lista të hapura për të shmangur rolin e plotfuqishëm të kryetarëve të cilët e kanë katandisur demokracinë shqiptare në një sistem ku vendosin vetëm tre persona. Por që të bëhet kjo kërkohet modernizimi i sistemit të votimit.

Të gjitha këto peripeci përditësimi të vendit të paktën me fqinjët, së bashku me truket elektorale, kanë ngulitur psikozën se rendi i gjërave dhe fitorja e alternativave të reja në Shqipëri është i pa mundur.

Megjithatë gjashtë muajt që vijnë do të jenë vendimtarë. Ku e sigurtë është që sido të bëhen zgjedhjet e këtij viti dhe cilido të jetë rezultati, nevoja urgjente dhe cështja e parë që duhet të merret politika, do të jetë modernizimi i sistemit zgjedhor

