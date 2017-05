Kush do ta fitojë luftën brenda PD

Dy ditët që pasuan listat e Partisë Demorkatike, treguan se situata nuk ishte aq keq sa dukej. Ishte akoma me keq. Lista e Bashës u bë objekt humori për Komisionin Qëndror të zgjedhjeve që, megjithëse afati ligjor kishte kaluar, arriti të merrte vetëm disa faqe të printuara direct nga kompjuteri i Kryetarit të PD.

Mungonin 44 kandidatë, nuk kishte asnjë dokumentacion minimal, listat ligjërisht nuk quheshin të dorëzuara. Mund të ketë ndodhur vërtetë që Lulzim Basha i ka printuar dhe i ka nisur në fshehtësi të plotë, pa folur me askënd, pa u kërkuar as CV-të as formularët e dekriminalizimit, me frikën se do t’i plaste bomba pa u zyrtarizuar lista në KQZ. I ndërgjegjshëm që lista do ta cante partinë, por i vendosur për të mos ndryshuar asnjë emër. Ndaj u bë qesharak në KQZ gjatë 24 orëve të së dielës, por edhe në media, kur disa kandidatë të listët dhanë dorëheqjen. Refuzuan në ishin garniturë e një pjate që helmonte fushatën e PD-së ende pa filluar. Fushata vërtet filloi me helm. Helmi lëndoi 140 vetë por u kurua breda 24 orëve, ndërsa helmi i listave duket se do ta përndjekë PD-në deri në 25 qershor. Me këmbën e gabuar, Basha nisi vetmitar dhe pa entusiazëm një rrugë, që për shkak të rrethanave, mund ta conte edhe në fitore. Cudia nuk mbaroi me 3 ditë.

Jozefina Topalli dhe Arben Imami, duke kërkuar shkarkimin e kryetarit të PD-së në fillim të fushatës, konfirmuan se lista ia arriti qëllimit për ta carë me dysh partinë. Reagimi negativ i secilit prej të përjashtuarve, nuk habiti askënd. Shpallja e luftës më pak se 4 javë përpara zgjedhjeve, ishte e papritur. Të nisur nga fakti që lista nuk u miratua në Kryesi, që lista nuk përfaqëson vullnetin e Partisë, por atë të Kryetarit, që në vend të motivimit shpërndau dëshpërim në të gjitha qarqet, reagimi I ashpër dukej i natyrshëm.

Të përjashtuar pa paralajmërim, pa mundësinë për t’u rehabilituar nga institucionet e partisë, të dala jashtë loje, të përjashtuarit si kundërshtarë të Bashës, nuk pritën rezultatin e zgjedhjeve për të kërkuar shkarkimin e tij. Tani që janë në fund të pemës, ata kanë vendosur të presin trungun, me besimin se do ta pësojnë vetëm ata që janë në majë. Deri në 17 maj, Lulzim Basha gjendej në pozitën e Topallit, Imamit, Patozit, Bregut e të tjerëve. I përjashtuar nga zgjedhjet, përballë një pushteti arrogant, që deklarohej se zgjedhjet pa kundërshtarë janë më të mira. Për 3 muaj, kriza iu faturua atij që kishte pushtetin, atij që kishte mundësinë të lëshonte, t’i jepte mundësinë opozitës të bënte garë të barabartë. Në fund, Basha fitoi atë që donte dhe u përfshi në garë. Atë që fitoi vetë si opozitar ua mohoi kundërshtarëve të tij si pushtetar. U soll me ta më keq se c’u soll Rama me të. Zgjodhi të ishte fajtor për krizën e rëndë që mund ta shkatërrojë Partinë Demokratike. Përvec kësaj, por tregon se nuk beson në ato që thotë, që e akuzon Ramën, jo sepse ka formim të ndryshëm politik, jo se ka ndërmend të veprojë ndryshe nga ai.

Duke imituar shembullin e keq të rrëmbimit të siglës, në momentin më delikat, në fakt Basha rrezikon të mbetet me një sigël pa kuptim në dorë dhe me akuzën e shkatërrimit të forcës më të madhe opozitare. Nëse qëllimi nuk ka qenë zëvendësimi I kundërshtarëve me klientë dhe servilë, por krjimi I një partie të re, pa peshën e mëkateve të së kaluarës, nuk ka gjetur mënyrën e duhur për ta bërë. Jo se nuk përjashtoi Sali Berishën nga lista (kjo është e pamundur në një parti që njihet si Partia e Berishës), por sepse përfshiu në listë ish ministra dhe ish kryetarë komunash të diskretituar, se nuk përfshiu figura të reja e të vjetra që kanë autoritet në elektorat dhe në fund fare se zgjodhi eliminimin në errësirë përpara votimit të hapur të listës. Pikërisht ai që shpalli votimin e listave nga anëtarësia, nuk respektoi as votimin e emrave në kryesi, sic e detyron statuti.

Në kushtet e zerimit të institucioneve, që mund t’i jepnin një përgjigje me votë pretendimeve të secilës palë, PD duhet të gjejë mënyrën që të mos shkarërrojë më shumë se sa fitoi me 3 muajt në Cadër. Pjesa më e madhe e fajit i mbetet atij që ka pushtetin, por përplasja do të dëmtojë edhe të përjashtuarit nga lista për Kuvend. Ata janë ende në forumet e larta të Partisë Demokratike, kanë ende mundësinë të konkurojnë në 22 korrik. Nëse Basha dështon, do të jetë akoma më e lehtë për ta që të marrin partinë dhe ta ribëjnë sipas versionit të tyre. Ndryshe

