Kontrast 2017

Ligji i dekriminalizimit po fillon të japë rezultate. Në verën 2014, kur nisi bojkoti opozitar si reagim kundër kriminalizimit në shkallë të paparë të parlamentit dhe institucioneve shtetërore, me asimetri të theksuar në favor të Rilindjes, pakkush e perceptonte këtë problem. Sot, perveç rilindësve, të gjithë flasin për rrezikshmërinë e kriminalizimit dhe domosdoshmërinë e spastrimit.

Opozita persistoi në objektivin e saj, iu qep krimit me bukë në trastë, arriti të imponojë një ligj specifik në dhjetor 2014 dhe, këto ditë, pas dy vitesh presioni të përditshëm mbi rezistencën Rilindëse, po sheh rezultatet e para. Mediat informojnë për dhjetëra zyrtarë që nuk e kalojnë testin e këtij ligji e, një ditë a tjetrën, do te detyrohen të lënë postet. Jo zanatin. As lidhjet me rilindjen.

Thuajse njëkohësisht nisi edhe e ashtuquajtura reformë e drejtësisë. Rilindja tentoi të miratonte një model tip oktapod që i garantonte spastrime të njëanshme, emërime edhe më të njëanshme, kontroll afro 20-vjeçar mbi sistemin e ri të drejtësisë.

Modeli i saj fillestar u modifikua rrugës falë rezistencës opozitare, por edhe asaj të LSI dhe, mbështetur në një paketë rekomandimesh të Komisionit të Venecias, u arrit një model i balancuar kushtetues i votuar me konsensus të plotë me 21 korrik duke u gdhirë 22 korriku 2016.

Por, disa nga ligjet e dala në zbatim të këtij modeli nuk pasqyrojnë besnikërisht as tekstin dhe as frymën kushtetuese konsensuale. Rilindja persistoi në objektivin e vet, iu qep prokurorëve e gjyqtarëve me bukë në trastë, miratoi njëanshmërisht, ndihmuar tashmë edhe nga LSI, një paketë ligjesh dhe, pak ditë më parë, fale presionit, arriti ta shpëtonte të pa prekur në mbrapshtësinë e vet ligjin e vetting.

Reforma e Drejtësisë do të vijojë zbatimin e, falë saj, Rilindësit do të gëzojnë një farë avantazhi ndikues e presues mbi drejtësinë që tashme iu vjen jo vetëm nga fuqia e pushtetit, por edhe nga normat e deformuara ligjore në favor të tyre.

Kështu do fillojë e do vazhdojë edhe viti 2017. Demokratët qepur me bukë në trastë kriminelëve. Rilindësit qepur me bukë në trastë prokurorëve e gjyqtarëve.

Afërmendsh që Rilindësit do dalin dy herë të fituar, edhe do vijojnë ta mbajnë mirë me kriminelët edhe do spastrojnë në favor të tyre e do rrisin ndikimin deri diktatin tek prokurorët e gjyqtarët që mbeten a do zgjidhen rishtas.

Me këtë kontrast – avantazh praktik i dyfishte rilindës – do të shkohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nëse gjithçka vazhdon siç ka vijuar deri me sot, nëse shqiptarët nuk ngrihen masivisht kundër Rilindjes, se ç’palo zgjedhje do të jenë ato të 18 qershorit 2017, merret lehtë me mend.

Provat gjenerale u zhvilluan në Dibër e Kolonjë.

hkruar për SYRI.net

