Çfarë nuk di Ambasadori Lu!

Ambasadori i SHBA në Tiranë ka folur sot sërish direkt dhe ashpër për një problem që po mban pezull vëmendjen publike për më shumë se dy javë. Ai i është referuar krimit të organizuar dhe fuqizimit që ky i fundit ka marrë këto vite për shumë arsye, por ajo më kryesorja, tolerimi prej politikës ose lidhjet e saj me të!

Lu ka deklaruar se në vend veprojnë më shumë se 20 grupe kriminale dhe katër klane kryesore. Ai ka shtuar se trafiku i drogës drejtohet edhe nga burgjet dhe ka bërë edhe një herë përgjegjëse drejtësinë për shumë nga problemet që ndodhin në këtë vend. Lu ka të drejtë.

Por Lu nuk e di që revanshi i krimit në vend nuk është i ngjashëm me atë të krimit në shumë vende të botës.

Lu, p.sh, nuk e di që shumë prej mediave të rëndësishme në vend nuk dhanë asnjë sekuencë nga videoja e Elbasanit; asnjë lajm alternativ për të, por u mjaftuan me deklaratën e policisë. Nuk e di që shumë prej emisioneve të rëndësishme as nuk e kanë zënë me gojë krimin dhe kërcënimin që vjen prej tij.

Lu nuk e di që për më shumë se dy javë të gjeje gazetarë që vijnë në studio për të folur për krimin e organizuar, në Tiranë apo Vlorë, Shkodër apo Elbasan, ishtë një ndërmarrje shumë e vështirë. Përgjigja ishte e thjeshtë: kemi frikë!

Lu nuk e di se ka media të tëra që ushqehen me paratë që vijnë nga trafiku i kanabisit dhe gjithë paratë e paligjshme në këtë vend.

Lu e di, se nuk di që paratë kriminale po bashkohen në shumë sipërmarrje me paratë e biznesmenëve legalë dhe korrektë si pasojë e ndikimit të politikës!

Lu nuk e di, që krimi në Shqipëri nuk është i fshehur si në çdo vend të botës, por është në vitrinë. Mjafton të shkosh në ndonjë nga klubet e natës dhe lokalet e luksit për të parë paradën e bandave që harxhojnë milionat e paligjshme legalisht dhe me arrogancë ndaj atyre që jetojnë me punën e ndërshme. Mjafton të dalësh në rrugët e Bllokut për të parë sfilatën e makinave prej 250 mijë eurosh apo makinave të blinduara për ta kuptuar se ku jeton!

Lu nuk e di, p.sh, që thuajse një vit e gjysmë më parë, kur nën presionin e mediave policia ndërmori një aksion anti drogë në lokalet e natës në Tiranë dhe bllokoi disa prej tyre, thuajse 1/4 e deputetëve të parlamentit i dërguan mesazhe pakënaqësie Ministrit të Brendshëm dhe shefave të policisë.

Lu nuk ka si ta di. Por Lu, foli, sepse për gjithë këtë që po ndodhte nuk po fliste askush. Asnjë reagim. Nuk po fliste as qeveria e thuajse nuk foli as opozita (Hiq postimet e Berishës në FB). Nuk po fliste as Ministri i Brendshëm, që për hir të së vërtetës gjithë këto kohë kam besuar se do të sillte një ndryshim në situatën e krimit në vend. Por qenkam gabuar!

Ka dy shpjegime për këtë heshtje:

Ose politika është e lidhur me krimin dhe nuk e lufton dot atë!

Ose Qeveria ka frikë prej tij!

Shpjegim tjetër s’ka!

Lu foli dhe kam shumë shpresë se e folura e tij do lëvizë diçka. 13 vjet e gjysmë më parë, kur Shqipëria ishte në të njëjtën situatë kritike, një tjetër Ambasador Amerikan, Xhejms Xhefri mbajti një fjalim tejet të ashpër në Tiranë. Ai ju drejtua kriminelëve me thirrjen: Baronë të drogës, ju njohim, e dimë ku jeni dhe do t’ju luftojmë!

Deklarata e Xhefrit ndryshoi thellësisht situatën në vend. Sot, shpresoj që deklarata e Lu – së të ketë një efekt edhe më të thellë. Sepse nëse politika shqiptare duket se ka kapitulluar, SHBA dhe partnerët tanë ende mund të ngjallin shpresë…

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter