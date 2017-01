Burrat e zinj të ISIS dhe e ardhmja e tyre

Bota ka marrë pak frymë e lehtësuar nga plani i armëpushimit ruso-turk në ditët e Vitit të Ri për Sirinë, por që nuk e ka penguar duhmën e rëndë të ISIS-it të jetë sërish afër civilizimit.

Turqia, viktimë e përhershme e kohëve të fundit, e ka ndjerë goditjen deri në asht kur ISIS sulmoi mu në ditët e festave. Makthi nuk mbaron këtu. Ekspertët e kishin lajmëruar prej kohësh Stambollin, ashtu si kanë lajmëruar Anglinë për goditje të mundshme me armë kimike (!) dhe Gjermaninë, e cila tashmë goditet rregullisht.

Nuk ka orë, që të mos presësh diçka, e cila të ndryshojë rrjedhën lojcake të qetësisë, ndërsa ISIS po vepron hapur për të penguar çdo lloj zhvillimi evropian e më gjerë.

Kosova është e frikësuar prej një infrastrukture të tërë në territorin e saj, që ka prodhuar realitetin e tyre (lexo 300 militantët e njohur kosovarë pjesëtarë të shtetit të Kalifatit) dhe që ditët e fundit u ushqye me lajmin e kobshëm të kthimit së shumë prej këtyre syresh në vend. Pak orë më vonë, njëri syresh, u arrestua në kufirin kosovaro-shqiptar, duke i dhënë shumë më tepër gjeografi ankthit të përbashkët shqiptar. Por, jo të beftë. Pak ditë më parë, media britanike dha njoftimin e një objektivi të mundshëm të tyre, Ambasadën Ruse në Tiranë, mu në mes të kryeqytetit shqiptar. Kurse pak javë më parë, Shërbimet Inteligjente të vendeve Aleate, ato izraelite, në bashkëpunim me ato shqiptare eliminuan një objektiv të mundshëm që do goditej gjatë ndeshjes Shqipëri-Izrael.

Ajo që të frikëson dhe që tashmë e ndryshon të gjithë perceptimin tonë për luftën ndaj ISIS është se megjithë grushtet që po merr në fushë-betejë shteti i ashtuquajtur i Kalifatit, ekzistenca e tij do të zgjasë edhe “për shumë vite në vijim”, paçka humbjes territoriale pakthim në Irak dhe Siri.

Ekspertët e Sigurisë arrijnë tashmë të diktojnë lehtë pasojat e veprimeve të tyre, por ende shkaqet e ushqimit ideor dhe planet e tyre të së ardhmes. Pra, që kur ndodh ndonjë shpërthim ose aksion terrorist, dallohet saktësisht mënyra e veprimit të tyre, aman, askush prej Ekspertëve nuk është në gjendje të dallojë se çdo të bëjnë ata në të ardhmen. Që do të thotë se kjo njësi e të keqes do të veprojë ende me taktika të reja të sofistikuara terroriste, kurse propaganda e tyre cinike por efikase do të rekrutojë sërish militantë apo simpatizantë. Me pak fjalë një trashëgimi e gjatë, që nuk çrrënjoset lehtë.

Për fat të keq mposhtja në fushëbetejë e ISIS-it s’është më fundi i luftës, por fillimi i një tjetre edhe më të sofistikuar, ku Shqipëria duhet ta marrë shumë seriozisht. Deri më sot, vendi ynë duket se ka ndjekur me sukses logjikën e luftës së aleatëve, porse në vend përballet me një sërë vështirësish. Kjo logjikë vlen prej pamundësisë së shtrirjes së autoritetit të Komitetit Mysliman në të gjithë vendin, mosnjohjen e rrënjëve të vërteta që e kanë ushqyer ISIS nga vendi ynë (varfëria e papunësia janë disa nga ushqimet) dhe mbi të gjitha të asaj që do të bëjnë ata në të ardhmen. Tranzitit. “Nuk dihet ende sesi do shkojë fati i tyre dhe sesi po operojnë pas grushtit të fuqishëm që po marrin ngado, porse të gjithë janë në pritje të strategjisë që ata do të përshtasin. Për momentin është herët të thuhet ndonjë gjë, pasi është një periudhë tranzitore për luftën me ISIS”, ka thënë Arjan Dyrmishi, ekspert i Sigurisë Kombëtare, për JAVAnews.

Sesi duhet vepruar në këtë periudhë tranzitore do ta tregojë aftësia e strukturave të Sigurisë Kombëtare, kur të përballen direkt me realitetin e ri të ISIS-it, që duhet thënë se tashmë është krejt i ndryshëm, pasi është i padukshëm. Kjo i bën njerëzit e zinj, simbolika vizive e ISIS, të jenë kaq të frikshëm për njerëzit.

/Shkrimi per Javanews/

